Les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 30 décembre qui en valent le détour.

Hockey : Autriche c. Allemagne

Ces deux équipes ne sont pas des forces offensives, il est donc difficile de voir comment elles pourraient marquer plus de sept buts dans leur match. L’Autriche n’a marqué aucun but, alors que l’Allemagne n’a réussi à toucher le fond du filet qu’à deux reprises. En contrepartie, c’est dans ce type de matchs que l’on va observer ce qui fait défaut. Est-ce que ce sont les offensives qui ont été complètement muselées face aux formations du haut du classement ou les défensives qui peinent à retenir les attaques adverses?

Prédiction : Moins de 7 buts au total - 1,82

Hockey : Predators de Nashville c. Ducks d’Anaheim

Les Ducks d’Anaheim poursuivent actuellement leur reconstruction, et ils affrontent cette réalité avec beaucoup de difficultés. Bien qu’ils aient réussi à sortir vainqueurs de leur duel face aux Golden Knights de Vegas en tirs de barrage mercredi, les Ducks ne sont parvenus à gagner deux matchs de suite qu’une seule fois depuis le début de la saison. Il est donc difficile de croire que cette équipe qui possède autant de défenseurs à caractère offensif soit en mesure d’arrêter les Predators. De leur côté, les «Preds» n’ont que deux victoires dans leurs 10 derniers matchs. Ils voudront donc faire le plein de confiance et un match contre l’une des pires formations de la Ligue nationale de hockey (LNH) est parfait pour ça. Roman Josi connaît encore une bonne saison avec 26 points, dont sept buts, en 33 matchs et sera à surveiller dans cette rencontre.

Prédiction : Victoire des Predators - 1,66

Basketball : Pelicans de La Nouvelle-Orléans c. 76ers de Philadelphie

Les Pelicans connaissent une belle séquence de quatre victoires. Avec un Zion Williamson qui a obtenu 43 points, une marque personnelle, dans une remontée spectaculaire de sa formation, mercredi, cette équipe est en pleine confiance. Les armes offensives de la formation de La Nouvelle-Orléans qui possède une fiche de 22-12 seront en mesure de donner des maux de tête à leurs adversaires. De leur côté, les 76ers ont perdu un deuxième match seulement à leurs 10 dernières sorties, il y a quelques jours face aux Wizards de Washington, qui est pourtant l’une des pires formations de la ligue. Cette défaite pourrait être bénéfique ou jouer dans la tête des Joel Embiid, Tyrese Maxey et James Harden qui connaissent une très bonne saison pour le moment.

Prédiction : Victoire des Pelicans - 1,76