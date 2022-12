LeBron James en a assez et le laisse savoir clairement

Les Lakers de Los Angeles croupissent au 13e rang de l’Association de l’Ouest de la NBA et leurs performances médiocres sont loin de plaire à LeBron James, qui se questionne sur son avenir avec l’organisation californienne.

Le joueur-vedette qui aura 38 ans vendredi a beau inscrire en moyenne 27,8 points par rencontre cette saison, cela n’empêche pas les Lakers d’accumuler les défaites. Ils présentent un dossier de 14-21 et ils rateront les séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive, à moins d’un revirement de situation inattendu.

Questionné sur les insuccès répétés du club après une défaite de 112 à 98 aux mains du Heat de Miami, mercredi, James a répondu sur un ton irrité, laissant place à plusieurs interprétations.

«Je suis un gagnant et je veux gagner, a-t-il déclaré, tel que rapporté par le quotidien "New York Post". Je souhaite me donner une chance de compétitionner pour des championnats. Ç’a toujours été ma passion et mon objectif depuis mon arrivée dans cette ligue. [...] Jouer au basketball à ce niveau simplement pour le plaisir ne fait pas partie de mon ADN. Nous verrons ce qui se passera et quel sera mon état d’esprit dans les prochaines années.»

La retraite?

Ayant signé une entente en août, l’athlète de renom détient un contrat valide pour deux autres années et 97 millions $. Il sait qu’il lui reste moins de temps devant lui et chaque saison sera importante pour atteindre son objectif, soit un cinquième championnat de la NBA en carrière.

«Je réfléchis au nombre d’années que je jouerai. D’un point de vue collectif, je ne veux pas terminer ma carrière en jouant à ce niveau, a-t-il dit en évoquant les Lakers. Je veux encore lutter pour des titres, car je sais ce que je peux offrir à quelconque formation possédant les bons morceaux.»

Tout en admettant qu’il aimerait passer plus de temps avec ses fils Bronny et Bryce jouant au basketball dans les rangs scolaires, «King James» ne peut préciser quand il se retirera, mais il veut maximiser ses chances de succès et rester en pleine forme.

«Je n’ai pas un nombre en tête. Tant que ma tête le veut, je peux jouer à ce niveau constamment. Physiquement, ça ira, puisque si c’est correct psychologiquement, je m’assurerai de prendre soin de mon corps et je poursuivrai le travail en ce sens», a-t-il souligné.