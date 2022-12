La valeur de John Gibson vient de monter en flèche

Après le porte-couleurs des Sénateurs d’Ottawa Cam Talbot la veille, ce fut au tour mercredi du gardien des Ducks d’Anaheim John Gibson de livrer l’une des performances les plus impressionnantes dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison.

Auteur de 49 arrêts, celui-ci a permis aux Canards de l’emporter 3 à 2 en fusillade contre les Golden Knights de Vegas. Pourtant, le duel semblait inégal sur papier, les perdants de la rencontre occupant le sommet de la section Pacifique avec maintenant 50 points au compteur, 26 de plus qu’Anaheim, dernier.

Or, Gibson s’est levé en repoussant 35 rondelles au cours des 40 premières minutes de jeu. Voilà une belle façon de revenir en force à la suite d’une absence de cinq joutes reliée à une blessure non divulguée publiquement.

«C’est mon travail, je l’accomplis tout le temps, a-t-il affirmé au site NHL.com. Vous devez seulement effectuer les jeux et stopper les lancers. Le club a fait du bon boulot en saisissant les retours de tirs et en m’aidant au moment approprié.»

De belles performances

Malgré toute sa modestie, le héros de la soirée aurait plusieurs raisons d’exprimer sa fierté. Deux hommes ont fait mieux que lui dans une rencontre de la LNH en 2022-2023: il s’agit d’Anton Forsberg (Sénateurs) et d’Andrei Vasilevskiy (Lightning de Tampa Bay), qui ont respectivement repoussé 53 et 52 rondelles, mais dans des causes perdantes.

Le premier s’est incliné 5 à 3 devant les Panthers de la Floride le 29 octobre, tandis que le second a mordu la poussière 4 à 3 en fusillade face aux Hurricanes de la Caroline le 3 novembre.

Ilya Sorokin, dans un triomphe de 3 à 0 des Islanders de New York aux dépens des Oilers d’Edmonton le 23 novembre, et Talbot, qui a battu les Bruins de Boston 3 à 2 en tirs de barrage, ont également totalisé 49 arrêts dans une partie.

Le détenteur de la marque de la LNH pour le plus grand nombre de lancers bloqués dans un affrontement de saison régulière demeure Ron Tugnutt. À l’époque avec les Nordiques de Québec, il en avait totalisé 70 dans un verdict nul de 3 à 3 contre les Bruins de Boston au vieux Garden, le 21 mars 1991. Ce soir-là, Raymond Bourque l’avait défié 19 fois.

Mario Lessard (65), Joe Daley (64), Gump Worsley (63) et Allan Bester (60) complètent le top 5 de tous les temps.