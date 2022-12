Une année inoubliable pour le Québécois Otto Lopez

Peu importe ce que l’avenir réservera à Otto Lopez, jamais le Québécois d’origine dominicaine n’oubliera l’année 2022. Pour cause, c’est à l’occasion de son anniversaire, le 1er octobre, qu’il a réussi son premier coup sûr en carrière dans le baseball majeur, avec les Blue Jays de Toronto.

Lopez, qui célébrait ainsi ses 24 ans, était au Rogers Centre quand le gérant John Schneider a choisi de l’utiliser comme frappeur suppléant, après deux retraits en fin de septième manche.

Les Jays menaient déjà 7 à 0 face aux Red Sox de Boston. Il a répondu en frappant un simple au champ centre dès le premier lancer, soit une balle rapide de 95 milles à l’heure du releveur Josh Winckowski.

Lopez connaissait d’ailleurs déjà Winckowski parce qu’il l’avait auparavant côtoyé dans l’organisation des Blue Jays.

« C’était le jour de ma fête, mais j’ignorais si j’allais avoir la chance de frapper, a indiqué Lopez, rappelant qu’il avait eu droit à une première présence le 17 août 2021, lors de laquelle il s’était fait retirer au bâton. Je m’étais préparé, je ne voulais pas rater la prochaine occasion... Le fait que ça arrive à mon anniversaire, c’était spécial. Je me suis fait un cadeau. »

Une moyenne impressionnante

Pour ajouter à la magie, de nombreux membres de sa famille s’étaient déplacés de Montréal jusqu’à Toronto ce jour-là.

« Une fois sur les buts, c’était impressionnant, c’est un moment que je n’oublierai jamais », a commenté celui qui a grandi dans le quartier Tétreaultville.

Quelques jours plus tard, le Québécois a obtenu une nouvelle chance de faire ses preuves durant un programme double contre les Orioles, à Baltimore.

Il en a profité pour ajouter cinq coups sûrs en huit présences officielles, concluant son séjour annuel dans le baseball majeur avec une moyenne de ,666.

« À chaque fois que j’ai été rappelé, même quand je n’ai pas joué, j’en ai profité pour regarder la façon dont les autres joueurs se préparent, a noté Lopez. Pour la journée du 5 octobre, ç’a donné de bons résultats.

« Maintenant, ce n’est jamais assez pour moi, ajoute le Québécois, qui était demeuré dans l’entourage des Jays pendant la courte série éliminatoire perdue face aux Mariners de Seattle. Pour cette saison morte, je veux travailler sur ma puissance. Et en contrôlant certaines positions défensives comme l’arrêt-court et le champ centre, ça va être plus facile pour moi d’obtenir des opportunités. »

Ne pas désespérer

Après un court congé dans la région de Montréal, Lopez est allé jouer en République dominicaine. Il se prépare maintenant pour le prochain camp des Blue Jays.

« C’est sûr qu’on a beaucoup de joueurs étoiles, a-t-il noté. Je dois être patient et ne pas désespérer. »