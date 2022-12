Michel Bergeron «en maudit» fait une montée de lait spectaculaire

Le fait que Joel Armia soit jumelé à Nick Suzuki, mercredi contre le Lightning, a fait exploser Michel Bergeron.

Lors de son segment Sans filet, l'ancien entraîneur ne s'est pas gêné pour donner sa façon de penser.

«C'est comme envoyer une gang de plombiers dans une convention de dentistes. Ça ne marche pas! Ça me met en maudit! On l'aime tous Armia. Il est gentil. C'est un gros gars de six pieds et quatre pouces qui ne frappe personne et qui a zéro but. Encore une fois, il joue avec Suzuki.»

L'analyste a ajouté que, à l'époque où il dirigeait les Nordiques, il n'aurait jamais pu se permettre de réserver un tel traitement à Peter Stastny.

«Je vais te dire, honnêtement, si c'était arrivé dans mon temps, un joueur de quatrième trio avec Peter Stastny, Peter n'aurait pas terminé sa présence. Il serait retourné sur le banc et m'aurait dit ''I want to talk to you''. Je lui aurais probablement dit qu'on pourrait se parler demain matin.»

La colère de Bergeron n'allait pas s'arrêter là. Il se pose également certaines questions concernant le dossier Brendan Gallagher.

«Brendan Gallagher a fait le voyage en Floride. Ça fait longtemps qu'il est blessé, on ne savait même pas la nature de la blessure. Si les Canadiens avaient un voyage à Buffalo et Columbus, est-ce que Gallagher serait du voyage? Avec sept pieds de neige à Buffalo, poser la question c'est y répondre.»

