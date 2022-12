Les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 29 décembre qui en valent le détour.

Football : Cowboys de Dallas c. Titans du Tennessee

Même si les Titans (7-8) faisaient bonne figure en début de saison et sont toujours en pleine lutte pour l’obtention du premier rang de la section Sud de l’Américaine, il faudrait être particulièrement téméraire pour les préférer aux Cowboys dans ce duel en apparence inégal. L’équipe évoluant à Nashville s’est inclinée à son dernier match face à la risée du circuit Goodell, les Texans de Houston, et n’a remporté aucun de ses cinq derniers duels. De plus, elle a perdu les services de son quart-arrière numéro 1, Ryan Tannehill, pour le reste de la saison, et son meilleur joueur, le porteur de ballon Derrick Henry, pourrait être tenu à l’écart contre les Cowboys en raison d’une blessure à la hanche. Derrière le centre des Titans, Malik Willis n’est même pas parvenu à amasser 100 verges par la passe contre les Texans. Le rouleau compresseur des Cowboys ne devrait pas peiner à écraser son adversaire.

Prédiction: Victoire des Cowboys de Dallas (-9,0) - 1,58

Hockey : Rangers de New York c. Lightning de Tampa Bay

L’entraîneur-chef des «Blueshirts», Gerard Gallant, a lancé un message à Alexis Lafrenière et au reste de sa formation au lendemain de leur cuisante défaite de 4 à 0 face aux Capitals de Washington. Il ne tolérera aucune baisse de régime de ses ouailles, et ce, même s’ils ont remporté huit de leurs 10 derniers matchs. L’occasion sera belle pour les Rangers face aux «Bolts», leurs bourreaux en finale d’Association de l’Est la saison dernière. L’équipe floridienne a baissé pavillon 3 à 1 à leur premier rendez-vous de la saison, et elle n’aura droit à aucun repos en disputant un deuxième duel en 24 heures après avoir croisé le fer avec le Canadien de Montréal. Les preneurs aux livres semblent sous-estimer les Rangers en vue de ce choc entre deux puissances du circuit Bettman.

Prédiction : Victoire des Rangers de New York - 2,25

Hockey : Suède c. République tchèque

On s’attend à un duel des plus enlevants entre ces deux nations européennes, toutes deux invaincues en deux rencontres. La Suède n’a toujours pas accordé un but après avoir blanchi deux adversaires bien moins nantis, les Autrichiens et les Allemands. Sa victoire de 1 à 0 contre ces derniers a cependant sûrement laissé un goût amer dans la bouche des vedettes offensives suédoises. Les Tchèques ont pris par surprise la planète hockey en disposant aisément du Canada 5 à 2, et ont à leur tour pulvérisé l’Autriche. Il est difficile de prévoir l’issue du match, mais l’excellente tenue des gardiens Tomas Suchanek et Carl Lindbom laisse entrevoir un duel à bas pointage.

Prédiction : Total de buts plus/moins (incl. prol. et tb) - Moins de 6,0 - 2,06