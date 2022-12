Les Leafs transgressent une clause de la convention collective

Les Maple Leafs de Toronto devront payer une amende de 100 000$ pour avoir transgressé une clause de la convention collective.

En effet, la formation de la Ville Reine a voyagé le 26 décembre vers St. Louis en prévision de son match face aux Blues, le 27 décembre.

Toutefois, comme il est stipulé dans la clause 16.5(b) de la convention collective, les équipes n'ont pas le droit, notamment, de voyager pendant la pause de trois jours du temps des Fêtes, soit les 24, 25 et 26 décembre.

Or, selon ce qu’a rapporté le réseau Sportsnet, l’équipe de la Ville Reine a pris le chemin de St. Louis à 22 h 30 le lendemain de Noël. Étant donné que le vol entre Toronto et St. Louis peut durer jusqu’à deux heures, les Leafs ont déterminé qu’il était plus bénéfique de passer la nuit au Missouri que de s’y rendre au petit matin, le 27 décembre.

Les Leafs ont remporté cet affrontement face aux Blues, 5-4, en prolongation.

De plus, l'entraîneur-chef de l'équipe, Sheldon Keefe, a été mis à l'amende pour sa conduite, jugée inadéquate, envers les officiels lors de ce même match face aux Blues.

Ainsi, Keefe sera soulagé de 25 000$.

Avec 50 points en 35, les Leafs sont bien positionnés au deuxième rang du classement de la section Atlantique.