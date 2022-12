Les Coyotes se paient les champions en titre

Pour une deuxième fois cette saison, les Coyotes de l'Arizona récoltent trois victoires consécutives en l'emportant 6 à 3 sur l'Avalanche du Colorado, mardi. Vous pouvez voir les faits saillants de la rencontre dans la vidéo principale du texte.

Souvent moqué, le nouveau domicile des hommes d'André Tourigny, le Mullet Arena, est une véritable forteresse pour l'équipe de l'Arizona. Malgré ses 5000 places, l'ambiance y est plus souvent qu'autrement électrique, si bien qu'avec leur gain de mardi, les Coyotes présentent une fiche de 6-3-2 dans l'amphithéâtre de l'Université de l'État de l'Arizona (ASU).

Un joueur en particulier semble se plaire au Mullet Arena, soit le défenseur Jakob Chychrun. En sept rencontres à domicile cette saison, l'arrière canado-américain a récolté neuf mentions d'aide, dont trois dans la victoire contre l'Avalanche. Globalement, ce sont 16 points (3-13) en 17 joutes pour Chychrun en 2022-23, lui qui avait pourtant demandé à l'organisation du désert d'explorer la possibilité de l'échanger la saison dernière.

Outre le numéro 6, plusieurs joueurs ont connu une bonne soirée du côté des locaux, en commençant par l'ancien choix de premier tour des Panthers, Lawson Crouse (11e en 2015), qui a mystifié la défense des champions en titre pour finalement battre Alexandar Georgiev d'un tir vif du revers. Il s'agit déjà d'un 14e filet pour Crouse, qui semble avoir trouvé sa niche avec les Coyotes. Voyez son but plus bas.

Lawson Crouse sort ses mains du dimanche - 27 décembre 2022 -

Le meilleur pointeur des Coyotes, Clayton Keller, a encore une fois connu une bonne soirée de travail. Sa passe sur le premier but du match de Shayne Gostisbehere ainsi qu'un but dans un filet désert font en sorte qu'il présente une fiche d'en moyenne un point par match depuis le début de la campagne (13 buts et 20 passes en 33 MJ).

Le choix précédant Crouse au repêchage de 2015, au 10e échelon, était Mikko Rantanen. Arborant toujours les couleurs de l'équipe qui a jeté son dévolu sur lui il y a sept ans, Rantanen connaît un début de saison fracassant. Il marque dans un troisième match consécutif, et dans un cinquième lors de ses six derniers, pour porter son total à 24 buts et 19 passes en 33 duels. Le Finlandais réussit ces exploits malgré les blessures aux joueurs d'impact qui ont frappées l'équipe du Colorado depuis le début de la saison. À cet effet, plusieurs pensent que Rantanen pourrait dénicher le trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe, advenant une qualification au bal printanier de la troupe de Jared Bednar.

En effet, la qualification en séries de l'Avalanche ne sera pas de main morte. Au moment d'écrire ces lignes, ces derniers étaient considérés comme quatrième as dans l'Association de l'Ouest avec 40 points au classement. Les Oilers (40) et les Flames (39) les talonnent, sans compter les Canucks qui semblent avoir retrouvé le chemin de la victoire et qui pourraient fort bien combler l'écart de cinq points qui sépare les deux formations.

Pour les Coyotes, la victoire de mardi soir porte leur fiche à 12-16-5, bon pour le 27e rang du circuit Bettman. Les deux équipes devant eux au classement sont les Sénateurs et les Canadiens, avec des fiches identiques de 15-16-3.

Il y avait dix autres rencontres dans la Ligue nationale de hockey mardi soir. Voyez-en les faits saillants ci-bas.

