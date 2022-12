Le CH reprend le boulot

Les vacances sont terminées pour les joueurs du Canadien de Montréal qui poursuivront mercredi leur séquence de matchs à l’étranger en visitant le Lightning de Tampa Bay.

La troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis tentera de freiner une séquence de deux revers, s’étant inclinée 4 à 2 devant les Stars de Dallas à sa dernière sortie, vendredi.

Également, elle voudra faire oublier la défaite de 5 à 1 encaissée aux mains des «Bolts» le 17 décembre au Centre Bell, soit juste avant le début de sa série de sept affrontements en territoire ennemi.

Dans le camp du Lightning, certains ont également des choses à se faire pardonner. La formation floridienne a échappé ses deux dernières parties et, occupant le troisième rang, elle accuse un retard de 16 points sur le sommet de la section Atlantique.

Le Tricolore s’entraînera en fin d’avant-midi à l’Amalie Arena. Par la suite, St-Louis en dira davantage sur son groupe de joueurs qui sera en action à Tampa.

Avant l'entraînement de la veille, l'instructeur en chef, ancien porte-couleurs de l'équipe locale, n’a pas annoncé de changement à sa formation pour l’instant. Joel Armia s'est ensuite trouvé sur le premier trio avec Nick Suzuki et Cole Caufield.

«On va se concentrer sur aujourd’hui, a-t-il lancé aux journalistes peu après l'arrivée de l'équipe en Floride. Ça fait trois jours qu’on n’a pas patiné, alors on va essayer de gérer l’énergie. Mais c’est une journée de travail. On va pratiquer et essayer de retrouver nos jambes.»