Des retours importants pour les Panthers face au CH

Les Panthers de la Floride pourront compter sur du renfort pour le match face au Canadien de Montréal, jeudi, car Aleksander Barkov, Aaron Ekblad et Radko Gudas seront de la partie.

L’instructeur-chef de l’équipe, Paul Maurice a confirmé l’information mercredi au site Florida Hockey Now. Aussi, plusieurs morceaux importants étaient de retour sur la patinoire, certains en impressionnant plus que d'autres.

«Juste en le regardant à l'entraînement, des gros joueurs qui patinent comme ça, il n'y en a pas beaucoup comme lui dans la ligue», a déclaré Maurice à propos de Barkov, inactif depuis le 17 décembre à cause d'une blessure au bas du corps.

Le pilote croit que le retour du joueur de centre finlandais pourrait ramener son équipe sur le droit chemin.

«Un gars comme ça change votre façon d'attaquer. Et avec Anton Lundell qui est là... tu as trois des meilleurs pivots de la formation pendant un mois. C’est certain que tu vas être meilleur», a-t-il expliqué.

Pour sa part, Ekblad s’est blessé à l’aine le 19 octobre dans un match contre les Bruins de Boston. La formation floridienne avait inscrit son nom sur la liste des éclopés à long terme.

De son côté, Gudas est de retour après une absence d’un mois. Ces défenseurs viendront certainement stabiliser la défensive lors des prochains matchs, les Panthers occupant le sixième rang de la section Atlantique.