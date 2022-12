Fantasy TVA Sports: qui sortira des blocs après la pause?

La dinde est maintenant digérée, les cadeaux, donnés et reçus, c’est maintenant le temps de reprendre l’action dans la Ligue nationale de hockey.

Voilà un bon moment pour analyser l’état des forces dans le circuit Bettman. À tout seigneur, tout honneur, l’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid est intouchable, avec 66 points, au sommet du classement des pointeurs de la LNH. Avec 10 points d’avance sur son plu proche poursuivant, son coéquipier Leon Draisaitl, le numéro 97, s’il n’y a aucune anicroche, vogue vers le cinquième trophée Art-Ross de sa carrière.

Toutefois, derrière le monstre à deux têtes des Oilers se retrouvent Tage Thompson des Sabres de Buffalo et Jason Robertson des Stars de Dallas, à 50 points. Voilà deux noms que l’on n’attendait pas en début de saison.

Chez les défenseurs, Erik Karlsson est roi et maître avec 46 points, sept de mieux que Josh Morrissey des Jets de Winnipeg et neuf de mieux que Rasmus Dahlin des Sabres de Buffalo.

Avec 19 victoires et 23 parties, on peut dire que Linus Ullmark des Bruins de Boston est immuable chez les gardiens

Retour sur la semaine 11

Bravo à Michel Canuel, Richard Caron et Nicolas Salvail, qui sont au sommet du classement de la dernière semaine, grâce à 55 points. Si les trois poolers ont choisi plusieurs joueurs différents, la constante demeure la sélection du gardien de l’Avalanche Alexandra Georgiev et l’attribution de la mention joueur-étoile à ce dernier. Ainsi, ce fut 14 points en banque.

Il faut également noter la performance de 7 points d’Elias Pettersson la semaine dernière, dont une partie de cinq points contre le Kraken.

Pour ma part, avec 38 points, ce n’est pas super, particulièrement avec trois joueurs n’ont absolument rien rapporté.

Prédictions pour la semaine 12

Cette semaine, trois formations disputent quatre rencontres. 26 équipes disputent trois parties alors que trois formations ne prendront part qu'à deux duels, soit les Ducks, les Blue Jackets et les Flyers.

Voici les équipes qui prendront part à quatre matchs :

Blackhawks de Chicago : CAR, STL, CBJ, SJS

Sénateurs d’Ottawa: BOS , WSH, DET, BUF

, WSH, DET, Sharks de San Jose : VAN, PHI, DAL, CHI

* Les matchs en gras sont à domicile

Cette semaine, j'y vais avec trois duos d'attaquants de la même équipe. Connor McDavid, un incontournable, et Leon Draisaitl chez les Oilers. Tage Thompson, qui surprend tout le monde cette saison et Dylan Cozens chez les Sabres. Ainsi que le détestable Brady Tkachuk et Alex DeBrincat chez les Sénateurs. En défense, le choix d'Erik Karlsson n'est pas compliqué. C'est le défneseur le plus productif et les Sharks jouent quatre matchs. Devant le filet, Pyotr Kochetkov transporte les Hurricanes.

Voici mon équipe pour la semaine :

: Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), Leon Draisaitl (Oilers, 4 points), Tage Thompson (Sabres, 3 points), Brady Tkachuk (Sénateurs, 3 points), Alex DeBrincat (Sénateurs, 2 points), Dylan Cozens (Sabres, 1 point) Défenseurs : Drew Doughty (Kings, 1 point), Tyson Barrie (Oilers, 1 point, étoile), Thomas Chabot (Sénateurs, 1 point), Erik Karlsson (Sharks, 3 points, étoile)

: Drew Doughty (Kings, 1 point), Tyson Barrie (Oilers, 1 point, étoile), Thomas Chabot (Sénateurs, 1 point), Erik Karlsson (Sharks, 3 points, étoile) Gardiens de but : Connor Hellebuyck (Jets, 3 points, étoile), Pyotr Kochetkov (Hurricanes, 3 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 5 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points. Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à mardi, 19h00, pour effectuer vos sélections.