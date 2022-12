Équipe Canada junior: des correctifs significatifs attendus

À la suite de la contre-performance livrée en lever de rideau de son tournoi, lundi, l’équipe canadienne promet du changement à bien des égards pour son deuxième match du Championnat mondial de hockey junior qui aura lieu contre l’Allemagne, mercredi, à Halifax.

Certes, peu de gens, les joueurs de l’unifolié compris, s’attendaient à une défaite plutôt embarrassante de 5 à 2 encaissée aux mains des Tchèques. Le passé ne pouvant être effacé, il faut regarder en avant et effectuer les correctifs requis afin de revenir en force.

L’entraîneur-chef Dennis Williams a d’ailleurs indiqué mardi que Thomas Milic défendra la cage canadienne face aux Allemands. Celui-ci a pris la relève de Benjamin Gaudreau, chassé de la dernière rencontre après avoir cédé cinq fois en 17 lancers. Le pilote a également précisé que des modifications aux trios seront réalisées, sans toutefois les identifier.

Mais peu importe les combinaisons en place et les adversaires auxquels il fait face, Équipe Canada junior ne peut se permettre de prendre des soirées de congé si elle souhaite remporter la compétition. L’effort et le désir de vaincre devront être au rendez-vous.

«C'est bien qu'on puisse le constater et qu'on se fasse remettre à notre place, a déclaré le Québécois Nathan Gaucher, tel que rapporté par le site francophone de la Ligue nationale. On sait qu'on est une équipe extrêmement talentueuse, mais si on joue individuellement, on peut perdre des matchs. Si on veut gagner, il faut jouer de la bonne façon et on l’a constaté hier [lundi].»

«On n'a rien montré de notre identité, a-t-il aussi affirmé. On s'est éloigné du plan et on est arrivé en pensant que ça allait être facile. Et on s'est fié sur nos habiletés comme équipe.»

Indiscipline

Le discours de l’attaquant du Kraken de Seattle Shane Wright était passablement le même au terme de la déception vécue contre la Tchéquie. L’indiscipline représente un problème à résoudre, une pénalité majeure de Zach Dean ayant fait mal au Canada, lundi.

«Nous leur avons donné beaucoup trop d’occasions et nous leur avons bien trop facilité la tâche. Nous ne leur avons pas compliqué la vie dans leur territoire et ils ont réussi à patiner en zone neutre sans trop de difficulté. Nous avons écopé de trop de punitions, il faut éviter ça au prochain match, a-t-il dit dans un communiqué de Hockey Canada. Nous allons retenir plusieurs choses de ce match et faire mieux à notre prochaine partie.»

Aussi, la recette du succès est la suivante, aux dires de l’instructeur adjoint Stéphane Julien.

«Il faut dominer physiquement dans notre territoire, a-t-il souligné à LNH.com. On a été lent en défensive et on n'a réussi que 40 % de nos sorties de zone. Il faut que notre relance soit effectuée avec vitesse; [lundi] on a commis trop de revirements pour réussir le tout.»