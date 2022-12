Joel Armia... sur le premier trio du CH

Le Canadien de Montréal s’est entraîné plus tard que prévu à l’Amalie Arena de Tampa, mardi. Les hommes de Martin St-Louis en ont tout de même profité pour se délier les jambes après le congé du temps des Fêtes.

La séance d’entraînement du Tricolore devait avoir lieu à 15 h, mais elle a été reportée de trois heures, l’équipe accusant un retard dans son itinéraire du jour.

Voyez le point de presse de Martin St-Louis dans la vidéo ci-dessus.

Les joueurs du CH ont encaissé un revers de 4 à 2 aux mains des Stars de Dallas à leur dernière partie, vendredi. St-Louis n’a pas annoncé de changement à sa formation pour l’instant, à la veille d’un duel face au Lightning.

«On va se concentrer sur aujourd’hui, a-t-il simplement lancé aux journalistes avant l’entraînement. Ça fait trois jours qu’on n’a pas patiné, alors on va essayer de gérer l’énergie. Mais c’est une journée de travail. On va pratiquer et essayer de retrouver nos jambes.»

On Cam de Renaud a Tampa - 27 décembre 2022 -

Le pilote du Canadien, qui renouera avec l’équipe avec laquelle il a bâti sa légende, est d’avis que sa jeune équipe sera mise à rude épreuve lors des prochains duels. Il croit toutefois que le congé forcé de la Ligue nationale de hockey (LNH) permettra à ses ouailles de mordre dans ce défi à pleines dents.

«Le rythme de la LNH accélère, a-t-il enchaîné. Les équipes sont plus organisées et le niveau de jeu est plus haut.

«[Mais] le repos, c’est une arme. C’est le "fun", des fois, de reculer et d’être en famille, de te déconnecter. Quand tu reviens, tu es excité.»

Le Bleu-Blanc-Rouge tentera de freiner une séquence de deux échecs en visitant les «Bolts». Avec un dossier de 20-11-1, la troupe de Jon Cooper a d’ailleurs repris là où elle avait laissé après s’être inclinée en finale de la coupe Stanley.

«Je pense qu’ils ont bâti ça à travers le repêchage, quand tu penses à leurs gars clés, a lancé St-Louis au sujet de l’équipe floridienne. Il y a eu de la patience. C’est la continuité de leur noyau. [...] Ça fait longtemps qu’ils sont ensemble. C’est ce qu’on veut essayer de devenir. C’est une ligue très difficile. Ils ont eu leurs déceptions, mais ils sont restés sur le processus.»

Gallagher de retour à l'entraînement

Par ailleurs, l'attaquant Brendan Gallagher était de retour à l'entraînement, à Tampa. Le vétéran avait cependant un chandail empêchant les contacts à son endroit. Il n'a pas joué depuis le 29 novembre dernier en raison d'une blessure au bas du corps.

On ne sait pas si Jake Allen ou Samuel Montembeault obtiendra le départ face au Lightning, ou encore si le jeune défenseur Justin Barron disputera un premier match avec le CH cette saison après avoir été rappelé du club-école de Laval, plus tôt mardi.

Formation à l'entraînement

Cole Caufield - Nick Suzuki - Joel Armia

Mike Hoffman - Kirby Dach - Jonathan Drouin

Juraj Slafkovsky - Christian Dvorak - Josh Anderson

Michael Pezzetta - Jake Evans - Anthony Richard

Evgenii Dadonov

Joel Edmundson - Kaiden Guhle

Arber Xhekaj - Johnathan Kovacevic

Jordan Harris - Justin Barron

Chris Wideman

Jake Allen

Samuel Montembeault

Point de presse de Justin Barron