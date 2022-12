Coupe Spengler: le Canada à court de réponses

Le Canada a conclu la phase préliminaire de la Coupe Spengler bon dernier de son groupe, mardi, après avoir plié l’échine 2 à 1 face au club de la ville hôte, le HC Davos.

Ainsi, pour la première fois de l’histoire de cette compétition, la feuille d’érable a perdu ses deux premiers duels.

Après une défaite de 3 à 2 en lever de rideau face au HC Sparta Prague, la formation canadienne a une fois de plus subi les contrecoups d’un mauvais début de match. Après seulement 1 min 55 s. de jeu, le club suisse menait 2 à 0.

Quelques instants après la mise au jeu initiale, Enzo Corvi a profité d’une chute du défenseur québécois Thomas Grégoire derrière la cage canadienne. Celui qui en est à une 11e saison avec le HC Davos a repéré le vétéran américain Andrew Rowe à l’embouchure du filet, et ce dernier a ouvert la marque.

Le scénario s’est répété moins de deux minutes plus tard. Cette fois, un revirement de l’unifolié a permis à Dennis Rasmussen de se faire complice de la réussite de Leon Bristedt.

Impuissant sur ces deux séquences, le gardien Connor Hughes a néanmoins mieux fait que son collègue Michael Hutchinson, qui en avait arraché la veille. Hughes a repoussé 22 rondelles dans la défaite.

L’entraîneur-chef des Canadiens, Travis Green, a tout de même souligné l’effort de ses joueurs.

«J’ai trouvé que, collectivement, nous avons joué beaucoup mieux et avec beaucoup plus de cohésion, et c’est ce que j’espérais, a-t-il dit dans un communiqué. C’est dur, nous avons été victimes de deux bonds malchanceux en début de partie. Je salue le travail de notre équipe, personne n’a abandonné.»

Auteur d’un doublé lors du premier match, Brett Connolly en a ajouté en étant l’unique marqueur du Canada. En fin de deuxième période, son tir voilé a déjoué Sandro Aeschlimann. Le portier suédois a arrêté les 28 autres tentatives adverses.

«J’ai trouvé notre performance acceptable, a indiqué Connolly. Le départ a été difficile. C’est tout à l’honneur de Davos, qui a eu un très bon départ. La foule s’en est mêlée, et c’était dur de jouer du hockey de rattrapage. Maintenant, on doit gagner trois matchs [de suite]. [...] Ce ne sera pas facile, mais avec notre système et notre style de jeu, il faudra que tout le monde excelle dans les trois prochaines rencontres. Notre groupe a la conviction de pouvoir y parvenir et on va donner tout ce qu’on a.»

La troupe de Travis Green n’a plus droit à l’erreur. Elle disputera son match de quarts de finale contre la deuxième meilleure équipe du groupe Torriani, jeudi. Le HC Ambri Piotta, l’Örebro HK, ou bien l’IFK Helsinki pourrait être son prochain adversaire.