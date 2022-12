Canada: «On ne gagnera pas à coups de Michigan»

Les deux tentatives de but avec la fameuse manœuvre «Michigan» du Canada face à la Tchéquie, lundi à Halifax, font jaser pour les mauvaises raisons.

L’attaquant des représentants de l’unifolié Dylan Guenther s’est montré sceptique de cette façon de faire dans la foulée d’une défaite surprenante de 5-2 en lever de rideau.

«On ne gagnera pas le tournoi à coups de Michigan», a-t-il déclaré, tel que cité par le Toronto Star.

Connor Bedard et Adam Fantilli, deux surdoués qui seront repêchés cet été dans la LNH, ont tous deux essayé ce savant tour de magie derrière le filet, qui est de plus en plus populaire auprès de la jeune génération de joueurs (à voir dans la vidéo ci-dessus).

«On essaye de gagner en se fiant seulement à notre talent, en déjouant les gars dans des situations de un contre un, a aussi dit Guenther. Pour gagner, nous devons jouer en équipe.»

Si personne n’a critiqué ouvertement Bedard ou Fantilli, c’est davantage le moment choisi pour utiliser la manœuvre qui a été remis en question sachant que le match était serré en première période.

«Il y a un temps pour chaque chose, a expliqué l’entraîneur-chef de la formation canadienne, Dennis Williams. J’aimerais que l’on se rende aux endroits dangereux avec plus de conviction. Il y avait de meilleurs jeux à faire que le Michigan.»

Le Canada est de retour en action mercredi face à l’Allemagne.