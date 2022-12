Alex Tuch donne raison aux Sabres

L’attaquant des Sabres de Buffalo Alex Tuch demeure un peu dans l’ombre de Tage Thompson, mais il représente l’une des principales raisons des succès de son coéquipier.

Si Thompson affiche 26 buts au compteur cette saison, il doit une fière chandelle à ses compagnons de trio, Jeff Skinner et Tuch. Ce dernier constitue d’ailleurs une belle acquisition, lui qui a été obtenu dans la transaction envoyant Jack Eichel aux Golden Knights de Vegas le 4 novembre 2021. Depuis le début de la campagne, il a récolté 15 buts et 20 mentions d’aide pour 35 points en 32 affrontements et devrait surpasser son meilleur bilan en carrière; en 2018-2019, il a accumulé 52 points au Nevada.

«À mes yeux, c’est important de me concentrer afin d’être constant. Je tente de me présenter au travail et de faire la différence chaque soir. Je ne veux pas vivre de longues séquences pendant lesquelles je ne joue pas à mon mieux. Je ne sais pas si j’ai déjà atteint mon potentiel maximal. J’espère que non et je veux continuer de m’améliorer», a-t-il déclaré au quotidien «The Buffalo News».

Selon l’entraîneur-chef Don Granato, il faut s’attendre à encore mieux de la part de celui ayant subi une opération à l’épaule durant l’été 2021.

«Il n’est pas du tout proche de son potentiel comme joueur de la Ligue nationale, a-t-il estimé. Contrairement à Tage, qui a longtemps dû prouver qu’il méritait d’évoluer dans le circuit, "Tucher" a joué plusieurs années de la même façon. Nous essayons de l’inciter à réfléchir, de se hisser à un niveau supérieur. Il a été formé dans des centaines de matchs pour jouer dans une zone de confort. Il a accompli un excellent boulot pour se motiver et quitter cette zone.»

Des qualités effrayantes

D’après le défenseur des Sabres Rasmus Dahlin, l’adversaire doit craindre non seulement Thompson, mais Tuch également. Ses chiffres – 73 points en 82 parties à Buffalo – le montrent bien, sauf qu’il y a davantage.

«Avec ses talents de patineur, le maniement de son bâton est effrayant [pour les rivaux]. Quand vous l’avez à vos trousses, vous savez qu’il vous subtilisera la rondelle, a-t-il dit. Nous avons une belle chimie et lorsque je prends la rondelle profondément dans mon territoire, je tente toujours de le repérer après qu’il eut pris son envol. Il est tellement un bon patineur et il devancera l’arrière adverse.»

Ayant vu deux joutes reportées à cause de la tempête hivernale qui a frappé leur ville, les Sabres doivent en principe accueillir les Red Wings de Detroit, jeudi.