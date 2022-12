Un congé supplémentaire qui fera du bien au Lightning

Le Lightning de Tampa Bay, le prochain rival du Canadien de Montréal, a la chance d’avoir quelques jours de congé de plus en raison d’une tempête de neige à Buffalo. Aussi, la pause a été très bien accueillie par l’équipe floridienne.

Le match initialement prévu vendredi face aux Sabres a été reporté en raison des conditions météorologiques difficiles. Ainsi, avec les trois jours de congé obligatoires, le club affrontera les hommes de Martin St-Louis mercredi très bien reposé.

«Je pense que chaque fois que vous pouvez obtenir un peu de temps libre dans cette ligue, les joueurs vont le prendre facilement", a déclaré l'entraîneur Jon Cooper au quotidien "Tampa Bay Times". Ça va nous permettre de respirer un peu, on a connu deux matchs difficiles avant la pause des Fêtes. Néanmoins, on a une fiche de 20-11-1 depuis le début de la saison, donc ce n’est pas catastrophique. Un peu tout le monde a été incommodé d'entrer dans la pause comme ça, mais c'est le bon moment pour repartir la machine.»

La troupe de Cooper a remporté 5 à 1 le dernier match face au CH à Montréal le 17 décembre avant de s’incliner contre les Maple Leafs de Toronto (4 à 1) et les Red Wings de Detroit (7 à 4).

«Je le vois un peu comme un cadeau, a déclaré le vétéran Pierre-Édouard Bellemare. On a [eu] deux jours supplémentaires pendant la période de Noël avec notre famille, alors qu’on n'est généralement pas censé les avoir. J'adore le hockey, mais j'ai aussi deux jours supplémentaires de Noël avec mes enfants et ma femme. Donc, je ne me plains pas.»

Reprendre des forces

Les joueurs voudront profiter de ce temps pour récupérer physiquement.

«Les gars sont des guerriers, a estimé l'attaquant Ross Colton. Ils veulent bloquer tous les tirs et jouer les uns pour les autres. C'est ce qu'aime voir. C'est donc en quelque sorte l'identité de notre équipe et je pense qu'en s'appuyant sur cela, ce sera bon pour nous.»

Les porte-couleurs du Lightning retourneront s'entraîner à Tampa mardi en vue des matchs de mercredi contre le Canadien et de jeudi face aux Rangers de New York au Amalie Arena.