Rangers : Julien Gauthier s’est-il relancé?

Le Québécois Julien Gauthier a vécu des dernières semaines peu agréables en passant la majeure partie de son temps dans les estrades, mais il espère que le match précédant la pause de Noël sera un aperçu de ce qui l’attend prochainement.

L’attaquant a profité des malheurs d’un autre hockeyeur de la Belle Province, Samuel Blais, pour retrouver sa place dans la formation de l’instructeur-chef Gerard Gallant après avoir été retranché lors de trois parties consécutives. Pendant que Blais prenait place sur la galerie de presse, il a récolté un but et une mention d’aide pour mener les Blueshirts vers un gain de 5 à 3 aux dépens des Islanders de New York, jeudi. Voilà une bonne dose de positif pour celui qui n’avait pas marqué depuis le 26 novembre.

Maintenant, pourra-t-il demeurer dans le groupe des joueurs en uniforme?

«Il était fâché et déçu. Il ne s’est pas retrouvé à l’écart en raison d’un mauvais jeu, mais plutôt à la suite de décisions des entraîneurs. Nous aimions notre façon de jouer et nous souhaitions divers types de hockeyeur, a déclaré Gallant au quotidien "New York Post". Il s’est présenté et a accompli du très bon travail. Il a joué avec ardeur et a inscrit un but.»

Même s’il a été placé à l’aile droite du quatrième trio complété par Vitali Kravtsov et Jonny Brodzinski, Gauthier entend se servir de chaque occasion de se faire valoir sur la glace. C’est ce qu’il a réussi jeudi, en dépit d’un temps d’utilisation de seulement huit minutes.

«Ce n’est jamais plaisant, honnêtement. Je tente de bien cadrer dans le groupe en revenant à mon mieux le plus possible. Dans l’ensemble, mon jeu a été à la hauteur cette année, a-t-il évalué. Parfois, ce n’est pas amusant ou facile d’être le gars retranché. Néanmoins, quand vous êtes de retour, vous essayez de capitaliser sur vos opportunités d’exceller.»

L’ailier de 25 ans a amassé huit points en 24 affrontements en 2022-2023. Les Rangers accueilleront les Capitals de Washington, mardi.