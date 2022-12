Mbappé, une saison sans repos et sans répit

De retour au Paris Saint-Germain sans période de repos après la finale perdue au Mondial, Kylian Mbappé a choisi d'effacer l'immense désillusion par une reprise immédiate de l'entraînement, un pari risqué dans une saison intense, physiquement et mentalement.

Dimanche 18 décembre, Mbappé inscrit un triplé à Doha contre l'Argentine lors de son 7e match en 28 jours. Lundi 19, il s'affiche, mine fermée, devant des milliers de spectateurs place de la Concorde. Mardi 20, il souffle ses 24 bougies, en privé.

Et mercredi 21, le voilà déjà de retour à l'entraînement avec le PSG, une semaine avant la réception de Strasbourg en Ligue 1...

Quand Lionel Messi s'octroie une dizaine de jours de repos en Argentine pour fêter le titre suprême, son partenaire français refuse les congés proposés par son club. Pour mieux digérer la déconvenue ?

« Ce n'est pas l'idéal », pointe Xavier Frezza, préparateur physique qui travaille individuellement avec plusieurs joueurs professionnels. « Vu le nombre de matches enchaînés, l'intensité du Mondial, les 20 degrés d'écart entre le Qatar et la France, il lui faut absolument un protocole particulier », explique-t-il à l'AFP.

Avant la réception de Strasbourg, Mbappé a déjà disputé 29 matches depuis le 13 août, dont neuf en équipe de France.

Potentiellement, si Paris va au bout de toutes les compétitions, il en reste 40 au programme de cette saison condensée (23 en L1, six en Coupe de France, sept en Ligue des champions et quatre en équipe de France), ce qui pourrait porter le total à 69 matches... Du jamais-vu.

Risque de « contrecoup »

« Forcément, le contrecoup peut arriver bien avant la fin de saison », s'inquiète Xavier Frezza, pour qui une trêve, même d'une dizaine de jours, « aurait eu son importance pour recharger les batteries ».

« Il est en train d'imposer une sollicitation extrême à son organisme, mais on parle d'un joueur qui a l'un des meilleurs staffs médicaux du monde sur la prévention », positive Aurélien Simon, un autre préparateur physique. « Le risque, c'est de vouloir en faire trop, mais il a toujours prouvé qu'il prenait soin de lui. Je pense qu'on sous-estime son seuil de tolérance à la douleur ».

Les deux spécialistes évoquent un double risque - fatigue et blessure -, mais insistent aussi sur l'aspect mental d'une telle désillusion, difficile à digérer.

« La défaite, plus que la victoire, incite à la remise en question, voire pour certains à la remise en action », explique le préparateur mental Raphaël Homat. « Son choix est sans doute parfait pour occuper son esprit et son corps après une telle déception, mais l'absence de repos peut créer une lassitude, une propension à davantage s'agacer, à moins relativiser », reprend l'auteur du livre « 8 clés pour gérer son stress comme les champions » (Leduc).

« Sous tension toute l'année »

Pour autant, une trêve de dix jours, comme Messi ou Neymar se l'octroient, n'aurait pas forcément eu un effet assuré.

« Une vraie récupération, c'est 21 jours, un cycle cellulaire complet. Les 10 jours de coupure, ils servent surtout à l'aspect cognitif et social, prendre du temps en famille, déconnecter nerveusement », développe Aurélien Simon. « Là, il choisit d'être sous tension toute l'année, en espérant que les piles restent chargées jusqu'au bout ».

Avant les grandes échéances et notamment la Ligue des champions, à partir du 14 février contre le Bayern Munich, Mbappé aura sans doute l'occasion d'être ménagé, sur des rencontres moins prestigieuses comme en Coupe de France.

« Il faut le laisser tranquille sur les séances à haute charge physique et compter sur lui plutôt sur les séances tactiques », imagine Xavier Frezza. « Il va s'orienter sur un système de "day ON, day OFF", un peu comme un joueur de basket », prolonge Aurélien Simon.

Les spécialistes interrogés par l'AFP s'accordent néanmoins sur le caractère « hors normes » de l'international Français.

« Son comportement peut paraître anormal, mais c'est rarement dans la norme qu'apparaissent ce genre de résultats », pointe Raphaël Homat. « En termes de courage, de dépassement de soi, il apporte souvent les réponses d'un champion. Or la performance, elle ne ment pas », reprend Aurélien Simon. « Mbappé, il semble avoir été créé pour faire basculer la performance dans une autre dimension ».