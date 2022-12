Le Canada surpris par la Tchéquie

Une pénalité majeure, cinq buts encaissés et une foule réduite au silence : le Canada a amorcé le Championnat du monde de hockey junior de façon abrupte, lundi à Halifax, s’inclinant 5 à 2 face à la Tchéquie.

Le Canada n’avait pas perdu face aux Tchèques au Mondial junior depuis le 28 décembre 2013, mais aucune équipe n’est à l’abri d’une surprise lors de cette classique annuelle. L’unifolié l’a appris à la dure en sous-estimant ses coriaces rivaux, qui sont venus au Scotiabank Center le couteau entre les dents.

«Ils ont travaillé plus fort que nous, a admis l’attaquant canadien Brennan Othmann, selon le site de l’IIHF. Tu ne peux prendre aucune équipe à la légère. Ils ont connu un bon match, donc le crédit leur revient.

«Nous devons rebondir dans deux jours. Ce n’est pas négatif de traverser un match du genre. Ça arrive à toutes les équipes. C’est bon pour nous et notre égo.»

L'indiscipline coûte cher

Tirant déjà de l’arrière 2 à 1 après une période, la formation canadienne a connu un deuxième vingt catastrophique. Stanislav Svozil a d’abord doublé l’avance tchèque grâce à un laser sous le bloqueur de Benjamin Gaudreau. Malgré une réplique du prodige Connor Bedard, le navire canadien a ensuite coulé.

Tout en soulevant l’ire des partisans réunis, les officiels ont décerné une pénalité majeure à Zach Dean en raison d’une mise en échec à la limite de la légalité qu’il a infligée à Ales Cech. Décision controversée ou non, les Tchèques en ont profité pour envoyer Gaudreau aux douches en marquant deux fois.

David Jiricek s’est d’abord moqué de la défensive canadienne pour mettre la table pour son coéquipier Jaroslav Chmelar, qui a porté la marque à 4 à 2. Puis, Matous Mensik a enfilé l’aiguille d’un angle restreint 33 s. plus tard, mettant fin à la soirée de travail du gardien canadien.

En relève, Thomas Milic a fait bien meilleure figure, repoussant les 10 tirs dirigés vers lui.

Le Canada a été incapable de démystifier Thomas Suchanek en troisième période pour réduire l’écart. Il a effectué 36 parades dans la victoire.

«C’est irréel, a dit Svozil, capitaine de la Tchéquie. C’était seulement le premier match du tournoi, et nous savions que nous devions gagner au moins deux matchs pour accéder à la phase éliminatoire. Quand nous avons marqué notre cinquième but et qu’ils n’en avaient inscrit que deux, nous savions que nous avions le contrôle.»

Un lent départ

Même si la feuille de pointage indique le contraire, les Tchèques ont été les premiers à trouver le fond du filet. Toutefois, sur la séquence, Gabriel Szturc a écopé d’une pénalité pour avoir commis de l’obstruction sur le gardien, et le Canada a bénéficié d’un jeu de puissance.

En faisant dévier le tir de la pointe d’Olen Zellweger, le capitaine Shane Wright a ouvert la marque. La feuille d’érable a ainsi pris les devants pour la seule fois de la rencontre, et a mené pendant seulement 7 min 15 s. de jeu.

David Spacek a créé l’égalité grâce à une excellente remise de Svozil. Un peu plus de 30 secondes plus tard, David Moravec réduisait le domicile des Mooseheads au silence. Comble de l’ironie, il est lui-même membre de l’équipe de Halifax dans le circuit Courteau.

Par ailleurs, Bedard et Adam Fantilli ont tous deux tenté des tirs «Michigan» en première période, mais leur manœuvre s’est avérée infructueuse.

Le Canada reprendra le collier mercredi, lorsqu’il affrontera l’Allemagne.