Broncos: l’entraîneur renvoyé après une soirée honteuse

La saison des Broncos de Denver est désastreuse au point où leur entraîneur-chef Nathaniel Hackett a été limogé lundi, avant même la fin de sa première année aux commandes.

Les Broncos sont une véritable catastrophe, avec une fiche de 4-11. Après l’humiliation de 51 à 14 subie dimanche aux mains des Rams de Los Angeles pourtant privés de trois as en Matthew Stafford, Cooper Kupp et Aaron Donald, la direction des Broncos a décidé qu’elle en avait assez vu.

Hackett s’est donc fait montrer la sortie, lui n’a probablement pas eu le temps de tout défaire ses boîtes. Embauché le 27 janvier dernier, il n’aura fait que passer à Denver.

Il devient le quatrième entraîneur-chef seulement dans l’histoire de la NFL à être congédié avant la fin d’une première saison à la barre, les autres étant Urban Meyer (Jacksonville en 2021), Pete McCulley (San Francisco en 1978) et John Whelchel (Washington en 1949), selon ESPN Stats & Info.

D’autres entraîneurs n’ont pas terminé leur première saison, mais ils ont démissionné plutôt que d’avoir été limogés.

Hackett semblait dépassé par les événements dès le début de la saison et n’a jamais semblé en contrôle.

Fiasco offensif

La tension est visible chez les Broncos depuis le début de la saison avec des engueulades sur les lignes de côté et des receveurs frustrés du jeu de piètre qualité du quart-arrière Russell Wilson. Rarement aura-t-on vu un déclin aussi spectaculaire.

Acquis des Seahawks de Seattle pour une panoplie de choix au repêchage, Wilson a terriblement piqué du nez cette saison. En raison de son lourd contrat, les Broncos sont mariés avec lui au moins pour la prochaine année. Il en coûterait 107 millions $ pour prononcer le divorce.

Dans ce contexte, le nouveau propriétaire Greg Penner a décidé de congédier Hackett. Sous sa gouverne, les Broncos ont inscrit 15,5 points par match, leur moyenne la plus anémique depuis 1971.

Ils sont déjà écartés de la course aux éliminatoires et ne seront pas du tournoi pour une septième année de suite; leur dernière présence remonte à 2015, l’année où ils ont remporté le Super Bowl. Depuis, c’est la sécheresse, au point où ils deviennent la première équipe à être exclue des éliminatoires sept années de suite après un championnat.

«Nous avons un historique gagnant et nous reconnaissons que nous ne répondons pas aux attentes. Nos partisans méritent mieux et je ne peux les remercier assez pour leur loyauté durant cette période difficile. Nous allons évaluer avec attention tous les aspects de nos opérations football et apporter tous les changements nécessaires pour renouer avec notre tradition gagnante», a indiqué le propriétaire Greg Penner dans un communiqué.

La suite

Il sera intéressant de voir vers qui se tourneront les Broncos. Cette concession fière qui revendique trois conquêtes du Super Bowl a atteint les bas-fonds cette saison et ne pourra pas profiter d’une bonne position au repêchage pour se refaire. Les choix de premier et deuxième tour de l’équipe ont été cédés aux Seahawks dans la manne pour obtenir Wilson.

Le prochain pilote devra démontrer un plan clair pour relancer Wilson, au moins pour la prochaine année. Après, de la manière dont son contrat est structuré, il sera plus facile pour les Broncos de passer à un autre appel.

Il reste que pour l’instant, ce mariage forcé avec Wilson pourrait ralentir les ardeurs de quelques bons candidats. Un Sean Payton, par exemple, pourrait être considéré, mais la situation pourrait le refroidir.

Les Broncos devraient de toute façon transiger avec les Saints, qui détiennent toujours les droits sur lui. Ils n’auraient pas le capital en choix au repêchage pour payer.

Malgré les dernières saisons difficiles, les Broncos misent sur une bonne défensive et Denver demeure un excellent marché de football.