Le train Thompson

Certains le surnomment «Rage» Thompson. D’autres préfèrent «T’n’T». Un fait demeure : le monumental attaquant des Sabres de Buffalo Tage Thompson, auteur de 38 buts la saison dernière dans ce qui a été son année d’éclosion, a continué sur sa lancée jusqu’ici en 2022-2023.

En fait, il est probablement encore meilleur : après 32 matchs, il a déjà amassé 26 buts, ce qui le place au deuxième rang à ce chapitre dans la LNH.

Thompson, un Américain de 25 ans, est débarqué à Buffalo en 2018 dans la fameuse transaction qui a envoyé Ryan O’Reilly à St. Louis. Ancien choix de fin de premier tour, le patineur de 6’6’’ a pris son temps avant de débloquer. Mais c’est maintenant chose faite et il démontre actuellement un niveau d’habileté effarant.

En fait, depuis la retraite de Mario Lemieux en 2005, Thompson est sans doute le joueur lui ressemblant le plus à avoir émergé dans le circuit Bettman. Bien sûr, il est encore loin du «Magnifique», probablement le joueur le plus talentueux de l’histoire du hockey, mais ceux qui ont vu jouer le Québécois dans ses grandes années avec les Penguins revoient certains gestes et un ensemble de qualités similaires chez Thompson.

D’abord, il surplombe tout le monde en étant également le joueur le plus habile sur la patinoire. Comme Lemieux, lorsqu’il appuie sur l’accélérateur, on ne l’arrête pas. Et il est très rare de voir Thompson inscrire un «garbage goal» : non, il laisse ça aux autres. Quand il touche la cible, il y a pratiquement une chance sur deux que le but se retrouve dans les jeux de la semaine.

TAGE THOMPSON CANNOT BE STOPPED. pic.twitter.com/CrQ0kzJLlZ — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) December 20, 2022

Thompson a déjà offert quelques moments d’anthologie depuis le début de la saison. Voici, sans ordre particulier, quelques-uns d’entre eux. Amateurs de beau hockey, régalez-vous !

Il faut d’abord parler de son match de cinq buts contre les Blue Jackets le 7 décembre dernier. Dont quatre inscrits dans la seule première période. Thompson avait aussi ajouté une aide dans ce qui était son deuxième (!!) match de six points de la saison :

Cinq buts Thompson -

Son autre match de six points est survenu le 31 octobre, contre les Red Wings, alors qu’il avait amassé trois buts et autant d’aides :

Thompson a cette faculté de déculotter un gardien de la LNH sans avoir l’air de forcer, ce qui rappelle aussi le grand 66 :

Tage Thompson se moque de la défense des Bruins - 12 novembre 2022 -

Un autre très beau but de Tage Thompson -

Le fameux «but à la Ovechkin» a manifestement encore un bel avenir dans la LNH : non seulement «Ovie» lui-même n’a pas encore fini d’en mettre, Cole Caufield, des Canadiens, a aussi sa version du jeu. Ensuite, il y a Thompson, qui n’est pas en reste. Il en a déjà inscrit plusieurs de cette façon en 2022-2023. Les gardiens n’y peuvent rien :

Le missile de Thompson -

Enfin, que dire de ce but du 28 novembre contre le Lightning, peut-être son plus beau de la saison jusqu’ici?

But Thompson 2-1 -

Et ce n’est pas terminé. On n’a pas atteint encore la mi-saison. Thompson peut ralentir le rythme un peu, s’il en a envie, et atteindra néanmoins les 50 buts. Mais il n’a pas l’air parti pour lever le pied!