Connor Bedard abasourdi par Joshua Roy

Le rôle qu’occupera le Québécois Joshua Roy devrait être plus important que prévu avec la formation canadienne, tandis qu'il a fait sentir sa présence lors des matchs préparatoires en prévision du Championnat du monde junior de hockey.

Roy a repris là où il avait laissé avec l’unifolié, après avoir obtenu huit points en sept matchs, l’été dernier, à Edmonton.

Connor Bedard s’est montré élogieux à son endroit. Il a été très impressionné par son coéquipier durant le tournoi estival.

«C'est le joueur qui m'a le plus marqué», a déclaré à TSN celui qui, selon plusieurs experts, devrait être le premier choix au prochain repêchage du circuit Bettman. Je ne le connaissais pas trop avant de début du tournoi estival. Il est incroyable. Quand tu le regardes à l’entrainement, je ne pense pas qu'il rate un tir. Il est tellement intelligent. C'est quelqu'un que j'aime regarder.»

L’entraîneur-chef de la formation canadienne, Dennis Williams, a aussi eu de bons mots pour Roy.

«C’est probablement le joueur qui a passé le plus sous le radar de notre formation cet été», a dit Williams.

Roy, qui mesure 6 pieds et 193 livres est maintenant prêt à jouer un rôle encore plus important à Halifax. Il s'est démarqué lors des trois matchs préparatoires. Il a inscrit deux buts et a ajouté deux assistances lors de ces rencontres.

«J’ai disputé trois matchs solides. C’est certain que ça me donne confiance en vue du Mondial junior», a fait savoir le Beauceron en n’oubliant pas de vanter ses partenaires de trio Nathan Gaucher et Zach Dean.

Roy monte dans la hiérarchie

Le travail de Roy a été récompensé lors du dernier match, dans la victoire des siens. Lorsque l'attaquant Shane Wright a quitté le match de vendredi, après avoir bloqué un tir, Roy a pris sa place au sein de la première unité en avantage numérique.

«C'est bien, je n'ai pas l'habitude de ne pas être en avantage numérique. Je ferai de mon mieux pour y rester », a indiqué le principal intéressé qui a amassé 43 points en 23 rencontres avec le Phoenix de Sherbrooke cette saison.

Le talent du choix de cinquième ronde du Canadien de Montréal en 2021 ne laisse pas ses coéquipiers indifférents.

«Son rang de repêchage est absurde. Avec la COVID-19, ç’a été une des années étranges, donc visiblement les recruteurs ne l'ont pas vraiment bien regardé. Il était un des plus sous-estimés de notre repêchage et il montre pourquoi aujourd’hui», a mentionné Logan Stankoven.