Charlie Lindgren essentiel à la relance des Capitals

Les Capitals de Washington doivent une fière chandelle à l’ancien gardien des Canadiens Charlie Lindgren.

L’Américain qui a maintenant 29 ans, embauché par les «Caps » l’été dernier, a dû tenir le fort lorsque le gardien numéro un de l’équipe, Darcy Kuemper, est tombé au combat le 3 décembre dernier.

Et alors que Washington traînait de la patte au classement, Lindgren, sans faire de bruit, a aidé l’équipe à effectuer une nécessaire remontée en maintenant une fiche de 8-1-0, un pourcentage d’arrêt de .933 et une moyenne de but accordés de 1,89.

Il a même été nommé première étoile de la semaine dans la LNH le 12 décembre.

L’entraîneur des Capitals, Pete Laviolette, a admis au Washington Post qu’il «ne pourrait pas demander mieux de sa part».

«Il n’y a pas de doute qu’il a donné un sérieux coup de main dans notre remontée», a-t-il également mentionné.

Lindgren, lui, est confortable et satisfait de son niveau de jeu actuel. Mais il préfère passer la balle à ses coéquipiers.

«On joue tous très bien, je pense, et on a certainement adhéré au plan de match», a-t-il observé.

«J’ai l’impression qu’on bataille plus fort que les autres équipes, on travaille plus fort et on trouve des moyens de gagner des matchs, a-t-il également mentionné. Je pense qu’on passe un très bon moment.»

Kuemper, qui se réjouit lui aussi des succès de son adjoint, est sur le point de revenir au jeu. Il sera intéressant de voir quelles seront les décisions de Laviolette au sujet des ses gardiens dans les prochains jours.