Une défaite «inacceptable»

Les ennuis des Oilers d’Edmonton sur leur patinoire se sont poursuivis vendredi soir.

En effet, la formation albertaine a baissé pavillon 5 à 2 contre les Canucks de Vancouver. Il s’agissait d’une quatrième défaite à leurs six dernières sorties au Rogers Place. Les Oilers ont maintenant un dossier de 9-9-1 devant leurs partisans.

«C’est inacceptable», a affirmé l’attaquant Zach Hyman, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet.

«Nous avons connu un excellent début de match, nous étions en avance 2 à 0, nous étions l’équipe la plus reposée et ils ont inscrit cinq buts dans riposte. On ne peut pas gagner en jouant de la sorte.»

Même son de cloche du côté de Connor McDavid.

«C’est évident que nous ne sommes pas bons à la maison, a dit le meilleur pointeur de la Ligue nationale. Nous nous devons de trouver un moyen de l’emporter, il n’y a pas d’autre option.»

Déjà au bord du précipice?

En 2021-2022, les Oilers ont atteint de carré d’as pendant les séries. Les attentes étaient très hautes en vue de la campagne 2022-2023.

Le club d’Edmonton entame présentement le congé du temps des Fêtes à l’extérieur du portrait des éliminatoires. McDavid et sa bande ont un dossier de 18-15-2 et sont à un point des Flames de Calgary et de la dernière place parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest.

«L'année dernière, nous avons amorcé la saison en force et nous sommes tombés d'une falaise à mi-parcours, a rappelé le numéro 97. Cette fois-ci, nous connaissons une saison en dents de scie. C’est des montagnes russes.»

Les Oilers n’ont cependant pas de difficulté à trouver le fond du filet. C’est plutôt défensivement que la formation n’arrive pas faire le boulot.

«Je ne crois pas que remplir le filet adverse est un problème ici. J’ai répété ça un million de fois. Nous nous devons de travailler notre jeu défensif et je ne parle pas du boulot de nos défenseurs. Ce sont les attaquants et tous nos joueurs», a affirmé l’avant Derek Ryan, qui était visiblement débiné après le revers contre les Canucks.

Les Oilers bénéficient de trois jours de congé avant de renouer avec l’action. Ils seront de passage à Calgary mardi pour un duel très important contre les Flames.