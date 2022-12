Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 25 décembre qui en valent le détour.

Football : Buccaneers de Tampa Bay c. Cardinals de l’Arizona

Déjà éliminés et privés des services du quart-arrière Kyler Murray, les Cardinals de l’Arizona ne sont pas les favoris pour l’emporter contre les Buccaneers de Tampa Bay ce dimanche. Leur cote de 3,90 pour une victoire est toutefois très intéressante, particulièrement quand on considère les actuels déboires des «Bucs». En effet, la troupe du quart-arrière Tom Brady a perdu trois de ses quatre derniers matchs et a obtenu son unique victoire de peine et de misère pendant cette séquence. Il est tout à fait possible que le club floridien connaisse encore beaucoup de ratés et les «Cards» pourraient en profiter pour créer la surprise.

Prédiction : Victoire des Cardinals – 3,90

Football : Broncos de Denver c. Rams de Los Angeles

Comme dans le cas du match précédent, il y a un négligé dans l’affrontement entre les Broncos de Denver et les Rams de Los Angeles et il s’agit des champions en titre du Super Bowl. Le club californien connait une saison 2022 très difficile et leurs joueurs vedettes sont presque tous tombés au combat. Ça ne va toutefois pas bien mieux chez les Broncos, qui compteront toutefois sur le retour au jeu du pivot Russell Wilson. Cela ne représente cependant pas nécessaire une bonne nouvelle, puisque le vétéran ne connait vraiment pas une bonne première campagne au Colorado. Chez les Rams, le quart Baker Mayfield essaye de redonner un second souffle à sa carrière et c’est ce qui pourrait faire la différence dimanche.

Prédiction : Victoire des Rams – 2,40

Basketball : Suns de Phoenix c. Nuggets de Denver

Les preneurs aux livres s’attendent à un match à pointage élevé entre les Suns de Phoenix et les Nuggets de Denver. Les deux équipes de pointe dans l’Association de l’Ouest devraient en mettre plein la vue en cette soirée de Noël. La formation du Colorado est favorite, elle qui trône au sommet du classement de sa division. Un match serré à leur faveur pourrait s’avérer être très payant.

Prédiction : Victoire des Nuggets par un écart de 1-2 points – 9,50