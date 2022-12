Une finale sans jouer pour Félix Auger-Aliassime

Sans même jouer vendredi, le Québécois Félix Auger-Aliassime a vu son équipe à l’événement préparatoire mixte de la World Tennis League atteindre la finale aux Émirats arabes unis.

Effectivement, les Kites ont dominé les Falcons 36 à 26 grâce notamment aux gains de la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, aux dépens d’Aryna Sabalenka, vaincue 6-1 et 6-3, et du tandem Holger Rune-Sania Mirza face à Grigor Dimitrov et Paula Badosa, qu’il a défaits 6-2, 4-6 et 10-5.

Dans le dernier duel du jour, «FAA» devait en découdre avec l’ancien premier joueur de l’ATP Novak Djokovic, mais en raison de l’absence d’enjeu digne de mention, il a été remplacé par l’Autrichien Sebastian Ofner, qui s’est incliné en trois sets.

Conséquemment, les Kites retrouveront en finale samedi avant-midi les Hawks. Lors de l’affrontement opposant les deux formations, jeudi, celle d’Auger-Aliassime l’a emporté à la suite notamment de la victoire de 7-6 (2) et 7-6 (6) du Canadien face à l’Autrichien Dominic Thiem. Les Hawks comptent également l’Allemand Alexander Zverev dans leurs rangs.