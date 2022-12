Un légendaire joueur quitte le NYCFC

Le milieu de terrain Maxi Moralez, l’un des meilleurs joueurs de la Major League Soccer (MLS) depuis son arrivée en 2017, a annoncé vendredi qu’il quittait le New York City FC pour rentrer en Argentine.

Après six saisons dans la Grosse Pomme, l’athlète de 35 ans a décidé d’effectuer un dernier tour de piste avec son équipe formatrice, le Racing Club. Dans une déclaration écrite, Moralez a admis qu’il s’agissait de l’une des décisions les plus difficiles de sa carrière.

L’option pour la saison 2023 au contrat de Moralez avait été activée au terme de la campagne, mais le NYCFC a accepté de le libérer de ses obligations.

«Nous comprenons que c’était le rêve de Maxi de retourner en Argentine et nous savons que ce fut une décision extrêmement difficile pour lui. Il nous manquera, mais ultimement, nous voulons ce qu’il y a de mieux pour lui et sa famille», a mentionné via communiqué le directeur sportif David Lee.

Le petit milieu offensif est devenu le quatrième joueur désigné de New York City, et il a marqué l’histoire de la franchise en amassant 26 buts et 69 mentions d’aide en 162 matchs de saison régulière. Il a aidé le NYCFC à mettre la main sur la Coupe MLS en 2021.

«Maxi a mérité sa place dans l’histoire de ce club. Il sera toujours reconnu à New York comme un joueur incroyable, dont la présence et le leadership ont été vitaux pour nous permettre de remporter nos premiers trophées», a ajouté Lee.

Moralez a été élu au sein du XI de l’année de la MLS en 2019. Il est le meilleur passeur de l’histoire du club et également son buteur le plus prolifique en matchs éliminatoires.

St. Louis ajoute de la profondeur

Le St. Louis CITY SC a poursuivi sa préparation en vue de sa saison inaugurale en faisant l’acquisition du milieu de terrain sud-africain Njabulo Blom, vendredi.

Le contrat du joueur de 23 ans est valide pour deux saisons, et deux autres années sont prévues en option.

Blom évoluait avec les Kaizer Chiefs, dans la meilleure ligue de son pays, là où l’entraîneur-chef de St. Louis, Bradley Carnell, a aussi joué pendant sa carrière sur le terrain. Il a réussi huit passes décisives en 94 parties.

Le milieu défensif a fait ses débuts en équipe nationale le 6 septembre 2021.