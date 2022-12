Un Jason Maas moins colérique?

MONTRÉAL – Ce n’est pas d’hier que les Alouettes tentent de régler les problèmes d’indiscipline qui les caractérisent trop souvent.

C’était d’ailleurs l’une des raisons données pour expliquer le congédiement de l’entraîneur-chef Khari Jones en juillet dernier. Plusieurs amateurs ont donc été surpris d’apprendre l’embauche de Jason Maas comme pilote cette semaine.

L’homme de 47 ans a fait plusieurs colères mémorables sur les lignes de côté pendant son passage de quatre saisons [2016-2019] à la barre des Eskimos d’Edmonton. Des images de lui détruisant un contenant de liquide ont d’ailleurs refait surface sur les réseaux sociaux.

Mardi, lors de sa conférence de presse d’introduction, Maas a abordé la question de son tempérament.

«L’intensité et les éruptions sur les lignes de côté ont été discutées pendant mon entretien d’embauche», a-t-il notamment révélé.

«Je ne ferai jamais semblant d’être quelqu’un que je ne suis pas. J’adore le football et vous allez voir mes émotions. Il y a cependant d’autres façons de réagir quand je suis déçu et qu’il y a des choses qui me chicotent.»

«J’ai eu beaucoup de réflexions à ce sujet et sur les effets de cela sur les autres, vis-à-vis une organisation et des partisans qui n’aiment pas ce type de réaction. C’est désagréable.»

Pas de promesse

Maas a aussi spécifié que son retour comme coordonnateur à l’attaque pendant trois ans [2020-2022] avec les Roughriders de la Saskatchewan lui a permis de comprendre mieux ce que ce type de colère peut avoir comme effet sur les joueurs.

«Il y a des gars motivés quand je fais quelque chose comme ça, mais il y a aussi des gars qui questionnent ce type de comportement, a indiqué l’Américain. En tant que meneur d’hommes, tu veux que tout le monde te suive et achète ce que tu leur proposes. Je veux être un bon exemple.»

«Je ne peux pas vous promettre que ça n’arrivera jamais, mais je vous assure que j'ai travaillé sur des choses et vous verrez une autre facette de moi à des moments où vous vous attendrez à ce que cela se produise. Ce ne sera pas le cas.»

Le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, s’est également assuré que Maas ait un incitatif pour ne pas briser le matériel de l’organisation.

«Nous avons une entente et c’est dans son contrat. Tout ce qu’il brisera, il devra le remplacer en déboursant de sa poche», a-t-il affirmé en riant.