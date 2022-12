Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 24 décembre qui en valent le détour.

Football : Bills de Buffalo c. Bears de Chicago

Josh Allen a utilisé son jeu au sol un peu plus souvent dans les dernières semaines. II a du même coup fait grandement confiance à son porteur de ballon Devin Singletary. Cependant, Allen a redécouvert son bras dans la zone payante face aux Dolphins de Miami en réussissant quatre passes de touché dans la victoire de son équipe sous la neige. On peut donc s’attendre à ce qu’il continue sur cette lancée contre une défensive qui a offert 16 majeurs par la passe cette saison. Avec l’offensive dévastatrice des Bills menée par Allen et le receveur étoile Stefon Diggs, on peut toujours s’attendre à un jeu aérien explosif. La cote est très intéressante également.

Prédiction : Plus de 1,5 passe de touché pour Josh Allen – 2,10

Football : Bengals de Cincinnati c. Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les Bengals jouent du football très inspiré dans les dernières semaines. L’équipe n’a pas perdu à ses six derniers matchs. Ils sont même venus à bout des Chiefs de Kansas City lors de la 12e semaine d’activités. Après un début de saison peu convaincant pour les finalistes du Super Bowl de la dernière campagne, cette machine offensive a retrouvé ses repères. Joe Burrow a plus de 3800 verges par la passe et 31 passes de touchés. Le jeu au sol est tout aussi efficace grâce à Joe Mixon, qui a six touchés depuis le début de la saison. De leur côté, les Patriots ont échappé leur dernier duel face aux Raiders de Las Vegas en raison d’une crampe au cerveau. Alors que la rencontre se dirigeait en prolongation, l’offensive de la Nouvelle-Angleterre a joué avec fantaisie en faisant des passes vers l’arrière pour surprendre l’équipe locale, mais s’est fait voler le ballon. De plus, l’absence du porteur de ballon de Rhamondre Stephenson devrait faire très mal à la formation du Massachusetts.

Prédiction : Victoire des Bengals – 1,60

Football : Browns de Cleveland c. Saints de La Nouvelle-Orléans

Il fera froid, très froid même lors du match opposant les Browns aux Saints, à Cleveland. Les deux équipes devront non seulement composer avec les températures glaciales qui devraient s’abattre sur l’Ohio, mais aussi avec la pression d’une qualification en éliminatoires. Les Browns (6-8) ont absolument besoin de gagner pour conserver leurs chances dans le Nord de l’Association américaine, tandis que les Saints (5-9) pourraient grimper au sein de la faible section sud de la Nationale. L’équipe locale tentera de profiter des nombreuses blessures chez leurs adversaires pour prendre l’ascendant. Les receveurs Jarvis Landry et Chris Olave sont notamment à l’écart pour les Saints.

Prédiction : Victoire des Browns – 1,62