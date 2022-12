«Je pensais que j'allais mourir» - Steve Bégin

La tempête qui fait rage actuellement au Québec rappelle de biens mauvais souvenirs à Steve Bégin.

Au début de sa carrière professionnelle, dans la Ligue américaine, l’ex-attaquant des Canadiens de Montréal a cru un soir qu’il vivait ses derniers moments sur Terre.

«Il y avait une grosse tempête et, nous, on embarquait dans de petits avions, a raconté Bégin, vendredi, lors de sa chronique à l’émission La Poche bleue le midi. Finalement, on décolle. On était à Saint-Jean de Terre-Neuve et on partait pour le Nouveau-Brunswick. Je pensais que j’allais mourir.»

Et il n’était pas le seul à craindre le pire.

«Les gars pleuraient dans l’avion, a-t-il poursuivi. C’était triste. Finalement, on a atterri sain et sauf.»

La fin des cadeaux après Noël?

Par ailleurs, Bégin s’est prononcé sur le sort de certains vétérans chez le Tricolore au retour des Fêtes.

Selon lui, si les Joel Armia, Evgenii Dadonov et compagnie ne parviennent pas à s’illustrer face aux Stars de Dallas vendredi soir, ils pourraient être dans le trouble.

«On se demande pourquoi un jeune comme Guhle ou Xhekaj n’a pas plus de responsabilités en avantage numérique. Eh bien, la vraie saison va commencer après les Fêtes. Ce soir, le père Noël passe et les gars qui ne saisissent pas leur chance vont écoper», a prévenu l’ancien joueur de soutien.

