À VOIR | Jake Evans déculotte Oettinger et marque son premier but en 239 jours!

Élément important des Canadiens la saison dernière, Jake Evans était toujours, avant le match de vendredi contre les Stars, à la recherche de son premier but de la campagne 2022-2023.

Mais le no 71 a mis fin à une disette de 239 jours sans marquer (son dernier filet datait du 29 avril dernier) et s’est offert le plus beau des cadeaux de Noël en inscrivant le premier but de la rencontre, à Dallas.

En début de première, Evans a accepté une remise et s’est habilement faufilé entre deux arrières adverses. Il a ensuite sorti le gardien Jake Oettinger de ses patins en y allant d’une superbe feinte.

Voyez la séquence en vidéo principale.