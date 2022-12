Une boutade de Rob Gronkowski fait boule de neige

Le nom de l’ancien ailier rapproché Rob Gronkowski continue de susciter de l’intérêt dans la NFL, car il dit avoir reçu l’appel d’équipes de la NFL souhaitant s’enquérir de ses intentions.

Celui ayant disputé les saisons 2020 et 2021 après être sorti d’une retraite d’un an a de nouveau mis fin à sa carrière à la suite de la dernière campagne, mais un court message sur les réseaux sociaux en a fait sursauter quelques-uns. Mercredi, l’ex-partenaire d’armes du quart-arrière Tom Brady a écrit sur Twitter ces simples mots: «Je m’ennuie», et les interprétations ayant suivi n’ont pas tardé à venir.

Ainsi, Gronkowski a admis durant le balado «Up and Adams» que deux organisations du circuit Goodell l’avaient contacté après la publication de sa missive. «C’est incroyable. Je ne nommerai pas ces clubs, mais oui, il y en a eu deux. Ça me semble complètement fou que tout le monde ait vu mon message», a-t-il commenté, ajoutant que son agent et des amis l’ont aussi interrogé à savoir s’il prévoyait effectuer un retour au jeu.

«Gronk» a réitéré son souhait de demeurer inactif du football professionnel, même si Brady joue encore avec les Buccaneers de Tampa Bay. Les deux hommes ont remporté ensemble le Super Bowl lors de la saison 2020. L’an passé, l'ailier rapproché a capté 55 passes pour 802 verges et six touchés.