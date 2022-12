Tennis: l’équipe de Félix Auger-Aliassime reste invaincue

Le Québécois Félix Auger-Aliassime renouait avec l’action, jeudi, lors de l’événement préparatoire mixte de la World Tennis League aux Émirats arabes unis, et il a contribué à une autre victoire de son équipe.

Après avoir perdu un match de double, il est revenu en force contre l’Autrichien Dominic Thiem, qu’il a vaincu 7-6 (2) et 7-6 (6) pour procurer un gain de 37 à 31 aux Kites contre les Hawks. Conséquemment, la formation gagnante a signé un deuxième triomphe collectif en autant de sorties: lundi, elle avait maté les Eagles 35 à 27, «FAA» gagnant 7-5 et 6-3 contre l’Australien Nick Kyrgios.

Plus tôt en journée, l’athlète de la Belle Province s’est incliné aux côtés de sa partenaire indienne Sania Mirza, 24e joueuse de la WTA en simple, en trois manches de 5-7, 6-3 et 10-7 contre la paire de l’Allemand Alexander Zverev et de la Kazakhe Elana Rybakina. Initialement, la Québécoise Eugenie Bouchard devait former un duo avec «FAA» pour les Kites, mais Mirza a pris sa place.

L’équipe d’Auger-Aliassime comprend également la première raquette mondiale chez les femmes, la Polonaise Iga Swiatek, et le Danois Holger Rune. Pour leur part, Zverev et Rybakina font partie des Hawks dont les autres membres sont Dominic Thiem et Anett Kontaveit.

La compétition qui se terminera samedi inclut deux autres formations, les Eagles et les Falcons. Dans le camp des Aigles, la Canadienne Bianca Andreescu unit ses efforts à ceux de Nick Kyrgios, Caroline Garcia et Rohan Bopanna. Par ailleurs, Novak Djokovic joue pour les Faucons et il se mesurera à Auger-Aliassime, vendredi.