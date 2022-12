Quelle est la suite pour Makhmudov, Spencer et Mbilli?

À l'émission «Le dernier round» cette semaine, Russ Anber, qui était dans le coin d’Arslanbek Makhmudov et de Mary Spencer la semaine dernière à Shawinigan, nous donne ses impressions sur le gala organisé par Eye of the Tiger Management.

Anber et l’animateur Mathieu Casavant résument la carte au complet, dont la très belle performance de Leila Beaudoin et de Thomas Chabot, qui a livré l’un des meilleurs combats de l'année au Québec, selon les deux experts boxe de TVA Sports.

Aussi au programme de notre dernier podcast de l'année : Christian Mbilli se rapproche d'un combat de championnat du monde et Russ aimerait voir Steven Butler contre Steve Rolls en 2023. Voyez cet épisode dans la vidéo ci-dessus ou écoutez-le ici: