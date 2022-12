Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 23 décembre qui en valent le détour.

Hockey : Blue Jackets de Columbus c. Blackhawks de Chicago

Les deux équipes ont beaucoup de difficultés par les temps qui courent. Les Blue Jackets connaissent une séquence de cinq matchs sans victoire, mais ils peuvent compter sur certains atouts qui pourraient faire la différence dans une rencontre contre la pire formation de la Ligue nationale de hockey (LNH). Johnny Gaudreau continue sa bonne saison avec 34 points, dont 10 buts en 32 matchs. Il mène son équipe sur le plan des points et il devrait pouvoir s’amuser face à la défensive de Chicago, qui a accordé 120 buts depuis le début de la saison. La situation n’est pas plus rose dans la ville des vents. Les Blackhawks n’ont que sept victoires (18 points) et ont perdu leurs huit derniers matchs. La cote de la formation de l’Ohio est donc très intéressante contre une équipe qui ne va nulle part actuellement.

Prédiction : Victoire des Blue Jackets de Columbus – 1,95

Basketball: Raptors de Toronto c. Cavaliers de Cleveland

Miser contre les Raptors de Toronto dans les dernières semaines a pu s’avérer payant, bien que les cotes des équipes adverses ne soient jamais très hautes. Les Raptors ont réussi à sortir d’une série de six défaites, mercredi face aux Knicks, mais ils ne sont parvenus à remporter deux matchs de suite qu’à quatre occasions depuis le début de la saison. De leur côté, Les Cavaliers vivent le grand amour avec le nouveau venu Donovan Mitchell, qui marque en moyenne 29 points par match. Cette équipe a le vent dans les voiles et n’a pas perdu à ses cinq dernières sorties, battant de très bonnes équipes, dont les Bucks de Milwaukee et les Mavericks de Dallas.

Prédiction : Victoire des Cavaliers de Cleveland – 1,51

Hockey : Bruins de Boston c. Devils du New Jersey

Les deux formations sont dans le top 10 de la Ligue nationale de hockey pour le nombre de filets marqués. Qu’ils soient à l’étranger ou à domicile, les Bruins sont une machine à buts depuis le début de la saison avec une récolte de 123 filets. David Pastrnak est déjà à 21 buts et ne semble pas vouloir s’arrêter. Taylor Hall, Patrice Bergeron et Jake DeBrusk suivent avec respectivement 13, 12 et 11 réussites. Cette attaque peut donc prendre plusieurs formes. Chez les Devils, la situation est aussi glorieuse à l’attaque, eux qui ont touché la cible 112 fois en 33 matchs. Il faut donc s’attendre à un match offensif.

Prédiction : Plus de 6,5 buts au total – 1,95