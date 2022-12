Les Oilers retrouvent le chemin de la victoire

Mattias Janmark a brillé avec une récolte de trois points, dont deux buts, pour permettre aux Oilers de mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives. Ils ont défait les Stars par la marque de 6-3.

Le Suédois a complété une séquence amorcée par Klim Kostin en fin de première période pour créer l'égalité 1 à 1. Il a ensuite complété la marque dans un filet désert en fin de rencontre. L'attaquant de 30 ans s'est également montré complice du filet de Ryan Nugent-Hopkins au deuxième engagement.

Connor McDavid a connu un match plutôt tranquille selon ses standards, marquant un but avec son seul tir du match en troisième période. Le capitaine des Oilers a repris le disque dans sa propre zone, avant de faire vibrer les cordages à l'autre bout de la patinoire. Zach Hyman,avec le but gagnant, et Warren Foegele ont été les autres marqueurs des Oilers dans la rencontre.

C'est toutefois les Stars qui ont ouvert la marque en première période grâce à Roope Hintz. Le Finlandais a continué son étincelant début de saison en marquant son 14e but de la campagne avec un tir sur réception. La recrue Wyatt Johnson a redonné les devants à son équipe dans la première minute de jeu de la deuxième période à l'aide d'un tir vif et précis qui a trompé la vigilance de Stuart Skinner. Tyler Seguin a également touché la cible pour la formation texane.

Skinner a arrêté 24 des 27 tirs auxquels il a fait face pour récolter sa dixième victoire de la saison. Son vis-à-vis Jake Oettinger a stoppé 28 rondelles dans la défaite.

Les Stars recevront la visite du Canadien vendredi, tandis que les Oilers accueilleront les Canucks à la même date.