L’attaquant québécois Anthony Richard a déjà offert deux performances convaincantes dans l’uniforme du Tricolore après avoir été rappelé du Rocket de Laval il y a quelques jours.

Après avoir bien fait contre les Coyotes lundi, le patineur de 26 ans a inscrit le seul but des Canadiens contre l’Avalanche deux jours plus tard. Sa fougue, sa vitesse et son sens du but, déjà bien connus dans la Ligue américaine, semblent se transposer assez confortablement au niveau supérieur.

Richard, qui avait amassé 31 points en 27 matchs avec le Rocket avant d’être rappelé, est «un gars qui n'a pas peur, même si c'est un petit bonhomme, il va rentrer à l'intérieur, il va aller se salir le nez pour aller marquer un but, ou faire prendre un deux minutes à l'adversaire», a analysé l’entraîneur de hockey junior Louis Robitaille, jeudi, à «La Poche Bleue le midi».

«Je suis fier de lui parce que c'est un gars qui a mangé son pain noir dans les mineures (...) il ne s'attendait probablement pas à jouer pour le Canadien de Montréal cette année, puis il va chercher son premier but avant Noël», a-t-il poursuivi.

Pour Robitaille, il est certain que Richard est «le genre de gars que Martin St-Louis aime».

«Souvent, pour des joueurs comme lui, c'est de passer à travers et comprendre c'est quoi la "game" dans le pro avec ta première organisation, a-t-il expliqué. De fil en aiguille, tu commences à prendre confiance et quelqu'un va te donner un "break" (une occasion). Frédérick Gaudreau est un autre bel exemple dans la Ligue nationale.»

Drouin, de mieux en mieux

Robitaille a aussi eu de bons mots pour l’attaquant Jonathan Drouin, qui montre de beaux «flashes» depuis quelques matchs, mais il est temps que le numéro 27 trouve le fond du filet en 2022-2023.

«On le voit moins arrêté, plus en mouvement, il a probablement un partenariat avec Martin (St-Louis) qui l'aide beaucoup, mais c'est sûr que "Jo", à 5,5 millions... tu ne veux pas parler de son contrat, mais il a aucun but, a-t-il souligné. Il est revenu, il a 17 matchs, cinq points, mais il se doit d'aller chercher ce gros but.»

Tout indique, à ce point-ci, que Drouin finira par y arriver avant longtemps, parce qu’il obtient sa part d’occasions.

«Quand t'as des chances de marquer, quand tu crées des choses, un moment donné ça va finir par rentrer et il faut continuer à faire les bonnes choses, dans la simplicité (...) c'est de continuer à faire ce qu'il fait, et ça va débloquer», a assuré Robitaille.

