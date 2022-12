Lambert et Houle: deux anciens toujours bien présents

Pour le dernier balado «Femme d’Hockey» de l’année, l'animatrice Isabelle Ethier a l’honneur de s’entretenir avec deux légendes vivantes des Canadiens : Réjean Houle et Yvon Lambert.

Dès les premiers instants de l’entrevue, on sent la grande complicité et l’amitié qui unissent les deux hommes. Pour eux, le hockey est plus qu’un jeu, c’est leur vie, leur famille.

Rassemblés dans le fameux Salon des Anciens du Centre Bell afin de nous jaser de leur plus grande passion, Houle et Lambert se livrent en toute simplicité sur leur carrière respective, l’arrivée de Martin St-Louis et la nouvelle direction des Canadiens, ainsi que sur comment le hockey a changé à travers les années. Regardez l’épisode complet dans la vidéo ci-dessus. Ou écoutez-le ici:

Toujours impliqués, ils nous expliquent également la grande mission de l’Association des Anciens Canadiens, dont Houle est le président depuis 1983. Un programme important pour les joueurs et pour son implication dans la communauté.

Hommes de hockey et surtout hommes de famille, on découvre la fierté de ces deux grands-pères pour leurs petits-enfants. On en profite pour discuter de l’implication des parents de nos jours ainsi que de la place des femmes dans notre sport national.

SOMMAIRE DU BALADO :

On parle hockey (01:59)

Retour sur certains moments reliés au hockey:

Selon vous, quelle est la différence entre jouer au hockey aujourd’hui et dans les années 70 et 80?

Quelle était l’équipe contre qui vous aviez la plus grande rivalité?

Qu’est-ce qui nourrit votre passion?

Quelle est l’importance de l’Association des Anciens Canadiens?

Tirs de barrage (14:30)

Segment du balado dans lequel Isabelle pose plusieurs questions à son invité:

Rapide ou précis?

Condo ou maison?

Attaque ou défense?

La Molson: en bouteille ou en fût?

Ailes de poulet: Buffalo 911 ou poivre et sel marin?

Laver ou essuyer la vaisselle?

Coupe Stanley de 77, 78 ou 79?

Place aux femmes (19:11)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport:

Pouvez-vous nous parler d’un moment avec une femme de hockey qui vous entoure?

La passe sur la palette (23:17)

Quelle est la mission de l’Association des Anciens Canadiens?

Échos de vestiaires (27:07)

Avez-vous une anecdote à nous raconter, un moment inédit que vous voudriez nous partager?

