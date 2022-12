La suspension de Trevor Bauer se termine plus tôt que prévu

Le lanceur étoile des Dodgers de Los Angeles Trevor Bauer pourra rejouer dans le baseball majeur dès le début de la prochaine saison, puisque sa suspension de 324 rencontres a été réduite par un arbitre indépendant, jeudi.

Le Californien a écopé de la plus longue suspension de l’histoire des ligues majeures pour violence conjugale, soit deux campagnes complètes. Il n’a pas évolué au sein du circuit depuis le 2 juillet 2021, au moment où il a été placé en congé administratif.

«Après une révision en profondeur des preuves disponibles, l’arbitre neutre a confirmé une suspension sans solde de 194 matchs. En lien avec la décision, l’arbitre a réintégré M. Bauer avec effet immédiat, avec une perte de salaire qui couvre les 144 parties au cours desquelles il a été suspendu pendant la saison 2022», a expliqué le baseball majeur par voie de communiqué, qui avait fait appel à une tierce partie en collaboration avec l’Association des joueurs.

L’arbitre a ainsi jugé que le congé administratif de l’homme de 31 ans comptait en quelque sorte dans la punition imposée. En guise de compensation, il ne touchera pas son salaire lors des 50 premiers matchs de la prochaine campagne.

Bauer n’avait disputé que 17 rencontres avec les Dodgers avant d’être puni. Il s’agissait alors de la première année d’un énorme contrat de trois ans qui devait lui rapporter 103 millions $.

Un processus difficile

L’artilleur droitier s’est adressé aux tribunaux en avril dernier pour cette histoire qui s’est produite un an plus tôt. Bauer et une femme de San Diego se sont rencontrés par les réseaux sociaux et ont eu des relations sexuelles à deux reprises en avril et mai 2021. Celle-ci l’a accusé de l’avoir étranglée jusqu’à la perte de connaissance, de l’avoir frappée et d’avoir entrepris un coït anal sans son consentement.

Le verdict du baseball majeur est tombé le 30 avril, et il a porté la suspension en appel.

Dans sa déclaration écrite, le circuit Manfred a fait preuve de compassion pour la victime de 27 ans en disant comprendre que le processus avait été difficile pour elle et les autres parties impliquées.

«Bien que nous pensions qu’une suspension plus longue était requise, la MLB respectera la décision de l’arbitre, qui confirme la plus longue suspension pour un joueur de baseball actif pour agression sexuelle ou violence conjugale», a-t-on fait savoir.

Sur Twitter, les Dodgers ont dit avoir été informés de la décision et qu’ils commenteront en temps et lieu. Selon le MLB Network, la formation de la ville des anges a jusqu’au 6 janvier pour choisir si elle conserve les services de Bauer ou s’il est libéré.

Bauer, un vétéran de 10 campagnes, a remporté le trophée Cy-Young en 2020 avec les Reds de Cincinnati. À sa seule saison avec les Dodgers, il a maintenu une fiche de 8-5 et une moyenne de points mérités de 2,59.