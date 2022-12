«S'il est vrai que les joueurs devaient se peser deux fois par semaine, ici ce sera trois», défend Renard

Réputé pour être dur dans son approche avec les joueurs, Hernan Losada apprendra des erreurs du passé lorsque viendra le temps d’enseigner au CF Montréal. Bien heureux de déménager ses pénates au Québec, le jeune entraîneur cherchera à s’améliorer et à respecter la vision de l’équipe.

Le nouveau pilote de la formation montréalaise a été présenté aux médias jeudi, au Centre Nutrilait. Ce qui a rapidement piqué l’attention des journalistes, et qui a été débattu de long en large pendant cette conférence de presse, c’est la relation houleuse que Losada aurait eue avec certains membres du D.C. United. Regardez l'intégralité de la conférence de presse dans la vidéo principale.

Joueur professionnel en Belgique, puis entraîneur du club de Beerschot dans le même pays, l’Argentin de 40 ans a passé un peu plus d’une saison à Washington avant d’être démis de ses fonctions. Il s’est dit reconnaissant envers D.C. United de lui avoir ouvert les portes de la Major League Soccer (MLS).

Or, d’anciens joueurs ont critiqué ses méthodes dans la capitale américaine. Losada aurait supervisé de façon très étroite la vie de ses protégés, notamment via de sévères régimes alimentaires. Le gardien nouvellement retraité Chris Seitz a dit en entrevue au «USA Today Sports», en mai, avoir été «brisé» par l’entraîneur.

«J’ai des erreurs à corriger, des choses à améliorer, mais je suis prêt à devenir une meilleure personne et un meilleur entraîneur. Mais il faut aussi comprendre que j’ai la charge d’une trentaine de joueurs et je dois tous les garder heureux et motivés. C’est un défi, ce n’est pas facile», a expliqué Losada, qui s’exprime bien en français.

«Vous pouvez lire quelques mauvais commentaires. Hier [mercredi], j’ai aussi reçu 20-25 messages d’anciens collègues de D.C. United, de personnes qui ont travaillé là, et ils sont extrêmement heureux que je puisse avoir cette nouvelle opportunité», a-t-il ajouté, précisant n’avoir absolument rien à cacher.

Hernan Losada n'a pas reçu que du négatif - 22 décembre 2022 -

Bien épaulé

L’état-major du Bleu-Blanc-Noir a assuré avoir fait ses devoirs avant d’embaucher Losada. Le directeur sportif Olivier Renard a rappelé que ses meilleurs professeurs à l’école avaient été les plus difficiles.

«J’ai entendu cette histoire comme quoi les joueurs étaient pesés deux fois par semaine, a indiqué le Belge. Je ne sais pas si c’est vrai, mais j’espère que ce sera trois fois. J’ai été 19 ans professionnel et c’est comme ça partout. Je pense que si un joueur a de la difficulté à se peser deux fois par semaine, et bien, qu’il ne soit pas professionnel. C’est ton métier.»

Olivier Renard défend Hernan Losada - 22 décembre 2022 -

Renard a cependant reconnu que son nouvel homme de confiance avait besoin d’encadrement pour apprendre et qu’il sera bien épaulé par un groupe d’adjoints à dévoiler bientôt. Losada, de son côté, a confié avoir été trop honnête parfois et que la communication avec les joueurs et l’état-major avait été déficiente.

«Tout n’était pas faux dans sa manière de faire [au D.C. United]. Il y a toujours des choses à apprendre à nos joueurs, mais la manière de l’expliquer, c’est important, a-t-il tempéré. C’est pour ça qu’avec mon soutien, celui de Vassili [Cremanzidis] et de tout le club en entier, il y aura un groupe de personnes autour de lui pour le faire grandir comme entraîneur.»

«Je préfère vraiment avoir un entraîneur avec qui on se pose des questions parce qu’il est trop professionnel, que quelqu’un qui est trop mauvais», a conclu Renard, qui sera prêt à mettre de l’eau dans son vin et intervenir en cas de problème.

Losada prend la place de Wilfried Nancy, qui a quitté l’organisation au profit du Crew de Columbus cet automne. Il est le neuvième pilote du club montréalais en MLS, soit depuis 2012. Précédemment, il a été aux commandes du D.C. United pour 41 rencontres de janvier 2021 à avril dernier et a totalisé 17 victoires. L’ancien milieu de terrain s’est également retrouvé à la barre de l’équipe de Beerschot de 2019 à 2021, qu’il a notamment fait passer en première division belge.

Dans la continuité du CF Montréal

Au cours des dernières années, Olivier Renard a été très impressionné par le D.C. United, qui a su arracher de bons résultats au CF Montréal pendant la courte ère Hernan Losada. Le style de l’entraîneur-chef est semblable à ce qui se bâtit dans la métropole québécoise, ce qui était un critère primordial pour le chef de la direction sportive.

«Vous devez savoir qu’on s’est affronté sur le terrain en Belgique. Je n’ai pas le souvenir qu’Hernan ait marqué un but contre moi», a dit Renard à la blague pour amorcer la conférence de presse, jeudi.

L’ancien gardien et celui qui a pris sa retraite du milieu de terrain en 2018 ont évolué longtemps dans le circuit belge. Voilà qu’ils se retrouvent finalement dans la même équipe, mais de l’autre côté de l’océan Atlantique.

Renard a surtout été agréablement surpris de voir Losada connaître du succès en 2021 avec D.C. United. Dès que le départ de Wilfried Nancy vers le Crew de Columbus s’est matérialisé, il a commencé à rencontrer des candidats pour le poste d’entraîneur, dont l’Argentin.

«Je trouvais qu’on avait un meilleur groupe qu’eux, et ils ont terminé devant nous au classement à sa première saison en MLS», a-t-il indiqué à propos du D.C. United, citant au passage deux duels où l’équipe de Washington avait dominé les siens.

Vision plus offensive

En misant sur Losada, le CF Montréal espère donner plus de punch à son attaque, estimant que le nouveau pilote usera de stratégies permettant d’ouvrir le jeu davantage.

«C’est l’entraîneur qui va s’adapter au club et pas l’inverse. C’est un football offensif que nous voulons à Montréal», a déclaré Renard.

«J’étais un milieu de terrain offensif. Je pense toujours à la façon de gagner un match et non pas de le perdre. Comment pouvons-nous créer davantage d’occasions de marquer? Je crois que le football est un spectacle et il faut donner du matériel intéressant aux partisans», a ajouté Losada.

Des changements

La question du français est évidemment très importante pour le CF Montréal, même si le club désire avant tout des résultats sur la pelouse. Malgré ses racines argentines, Losada a passé la majorité de sa carrière en Belgique et parle couramment la langue de Molière. En plus de l’espagnol et de l’anglais, deux langues populaires dans le vestiaire, il parle aussi le flamand, ce qui pourrait ouvrir une porte à l’ajout de joueurs belges ou néerlandais dans le futur.

Renard et le président Gabriel Gervais sont évidemment en quête de stabilité, mais aussi de remplaçants pour les Djordje Mihailovic, Alistair Johnston, Ismaël Koné et Victor Wanyama qui ont tous levé les voiles cet automne.

Après une saison réussie comme celle de 2022, les attentes seront élevées. Le CF ne dérogera pas de sa mission, qui est avant tout de former de jeunes joueurs.

«Nous savons que la prochaine campagne ne sera pas facile. Nous avons envoyé des éléments importants autre part, et les joueurs savent que c’est difficile de répéter ces exploits. Ceux qui reviennent de la Coupe du monde devront garder les pieds sur terre et travailler tous les jours», a mentionné Gervais, qui a promis un club compétitif l’an prochain.