Deux joueurs du CH méritent un gros cadeau

Publié aujourd'hui à 10h19

Mis à jouraujourd'hui à 10h19

Un entraîneur, c’est comme le Père Noël : il doit être juste dans la distribution de ses cadeaux et n’en offrir qu’à ceux qui en méritent.

Chez les Canadiens, ce ne sont pas tous les joueurs qui devraient en recevoir. Certains n’ont pas été assez sages à mon goût et ne devraient pas être dans les bonnes grâces de «Santa St-Louis».

Lorsque je dirigeais dans la LNH, j’ai toujours cru au mérite. Tout devrait être basé là-dessus. C’était l’une de mes philosophies principales. Ça rend les joueurs plus responsables de leurs actions lorsqu’ils savent que tout ne leur sera pas donné sans aucune raison. Ils ont alors tout intérêt à ne pas connaître de mauvais matchs, sinon ils doivent s’attendre à des conséquences.

De ce point de vue, le nom de Samuel Montembeault devrait se retrouver en tête de liste cette année. C’est lui qui devrait déballer la plus grosse boîte sous le sapin.

Pour un gardien, le nombre de départs est le meilleur des cadeaux. Depuis le début de la saison, Martin St-Louis a clairement identifié Jake Allen comme numéro un, lui qui a été d’office dans 22 des 33 matchs disputés jusqu’à maintenant.

Statistiquement, le Québécois s’est cependant montré bien meilleur qu’Allen avec sa fiche de 6-3-2, sa moyenne de buts alloués de 2,89 et son taux d’efficacité de ,912. L’homme de confiance de St-Louis présente quant à lui un dossier négatif de 9-12-1, une moyenne de 3,27 et un pourcentage d’arrêts de 90%. C’est une nette différence.

Vers un système d’alternance?

Montembeault a prouvé par ses performances qu’il mérite une plus grande utilisation. On en a vu un exemple frappant mardi contre les Coyotes en Arizona. C’est grâce à lui si le CH a réussi à rester dans le match. Sans son brio devant le filet, particulièrement en première période, l’équipe n’aurait jamais pu s’en sortir avec la victoire.

Si Montembeault continue comme ça, St-Louis n’aura pas le choix de lui octroyer plus de responsabilités et d’implanter un système d’alternance, comme c’est le cas ailleurs à travers la ligue. C’est devenu une tendance lourde un peu partout puisqu’il y a de moins en moins de gardiens numéro un incontestables et que le calendrier est exigeant.

On dit qu’il faut apprendre à marcher avant de courir. Je suis convaincu que Montembeault est prêt à passer à la prochaine étape... et à faire du jogging!

Richard devant Armia et Dadonov

Le principe du mérite s’applique autant aux vétérans qu’aux recrues.

Malgré son inexpérience, Anthony Richard a déjà démontré qu’il peut jouer au plus haut niveau. J’ai aimé ce que j’ai vu de sa part à son premier match, mardi. On a vite constaté sa rapidité. Il amène aussi beaucoup d’énergie.

Richard n’a pas volé sa chance de se faire valoir avec le grand club, lui qui était le meilleur marqueur de la Ligue américaine au moment de son rappel. Malgré un temps de glace limité, il a connu un fort match.

Ce n’est pas évident d’exploiter toutes tes habilités en moins de 11 minutes d’utilisation et l’adaptation à un nouveau rôle sur un quatrième trio peut être difficile lorsque tu dominais dans la Ligue américaine, mais Richard a trouvé le moyen de faire parler de lui en bien. On l’a senti impliqué à toutes ses présences sur la patinoire.

Un message pour Armia et Dadonov

On ne peut vraiment pas en dire autant d’autres attaquants, dont Joel Armia et Evgenii Dadonov. Ces deux-là n’apportent pas grand-chose aux Canadiens. Armia est certes plus engagé que Dadonov et obtient davantage d’occasions de marquer, mais c’est se contenter de très peu.

Si j’étais Martin St-Louis, je lancerais un message à ces deux vétérans en diminuant leur temps de glace au profit de Richard. Je n’aurais pas peur de mettre le Québécois à leur place.

Contrairement à Richard, Armia et Dadonov n’ont aucun argument pour faire partie des trois premiers trios. J’espère qu’on le mettra dans une position où il pourra avoir du succès.

Si les deux autres produisaient, je comprendrais que Richard doive attendre son tour, mais on est très loin de ça.

Quel spectacle!

Dans un tout autre sujet, je voudrais féliciter l’Argentine pour son triomphe contre la France à la Coupe du monde de soccer.

On a assisté à tout un spectacle en finale. C’est le meilleur match de soccer que j’ai regardé de ma vie. C’était excitant sans bon sens, j’étais sur le bout de mon siège pendant tout le match!

Les vedettes des deux équipes, Lionel Messi et Kilian Mbappé, ont donné tout un «show»! Les deux joueurs étoiles ont brillé et ont porté tout le poids de leur pays sur leurs épaules. Ce sont eux qui ont montré la voie à leur équipe. Ils ont démontré que c’est à la fin de la soirée que tu vois les grands danseurs.

En terminant, je voudrais vous souhaiter à tous un joyeux Noël, que vous soyez partisans des Canadiens ou non. J’espère que vous passerez du bon temps en famille.

Je vous transmets également mes meilleurs vœux pour la prochaine année. On se retrouvera en 2023!

