Baseball: Mike Moustakas devient disponible

L’union entre Mike Moustakas et les Reds de Cincinnati est terminée, car la formation de l’Ohio a mis fin au contrat du joueur étoile, jeudi.

Les Reds devaient libérer une place après avoir acquis le receveur et joueur autonome Curt Casali, qui a signé un contrat de 3,25 millions $ pour un an et une année d'option pour 2024.

«On devait décider à quoi notre équipe allait ressembler l'an prochain» , a déclaré le directeur général des Reds, Nick Krall, au quotidien "Cincinnati Enquirer". On le paie déjà, donc c’est vraiment ce qui est mieux pour l’équipe afin d’aller vers l’avant. C'était évidemment une décision difficile. Ce sont toutes des décisions difficiles. Je devais m’assurer de prendre la meilleure pour notre organisation.»

Souvent blessé, Moustakas est très limité physiquement, tandis que plusieurs jeunes dans la formation, dont Spencer Steer, cognent à la porte dans la formation. Il n’y avait donc plus de place pour celui qui a frappé 21 circuits entre 2020 et 2022.

Cette décision est assez coûteuse pour Cincinnati, puisqu’il restait un an à son contrat de quatre saisons et de 64 millions $.

Selon le média local, Krall tentait d’échanger le joueur de troisième but depuis un an, sans y parvenir.