Baseball : Les propriétaires préoccupés par les dépenses des Mets

Les Mets de New York et son propriétaire Steve Cohen ont fait les manchettes cette semaine après avoir convaincu contre toutes attentes le joueur autonome Carlos Correa de se joindre à l’équipe. Ç’a toutefois coûté cher à la formation de la Grosse Pomme, et les autres propriétaires du baseball majeur se demandent désormais comment ils pourront demeurer compétitifs.

Selon le journaliste du «New York Post» Jon Heyman, plusieurs proprios exprimeraient leur désarroi en cachette puisqu’ils jugent que Cohen est allé trop loin. En octroyant un contrat de 12 ans et 315 millions $ au joueur d’arrêt-court, les Mets ont fait passer leur masse salariale à 384,6 millions $, soit près de 100 millions $ de plus que les deuxièmes à ce chapitre, les Yankees de New York.

L’équipe qui évolue au Citi Field devra tout de même payer une taxe punitive d’environ 110 millions $.

Toujours selon Heyman, certains propriétaires auraient qualifié d’«excessives» les dépenses des Mets. Celui des Yankees, Hal Steinbrenner, a mentionné mercredi que les ligues majeures devraient se pencher sur le sujet.

En plus de Correa, Cohen s’est aussi servi de son argent pour offrir de lucratives ententes à Edwin Diaz et Brandon Nimmo, et surtout, le vétéran lanceur Justin Verlander. Rappelons que l’homme d’affaires détiendrait une fortune estimée à 17 milliards $.