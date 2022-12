Un autre honneur pour Aaron Judge

Les Yankees de New York ont nommé le cogneur Aaron Judge capitaine de leur formation, mercredi, lors de la conférence de presse confirmant la signature de son contrat à long terme.

Le numéro 99 est ainsi le 16e joueur de l’histoire à obtenir cette distinction et succède à Derek Jeter, le dernier homme à assumer le capitanat chez les Bombardiers du Bronx. Après la fin de la carrière de celui-ci en 2014, personne n’avait assumé ce rôle.

«J’aimerais remercier toute l’organisation des Yankees d’avoir cru en moi depuis le repêchage en 2013, a déclaré le principal intéressé. C’est un honneur incroyable pour moi. J’ai la chance de contribuer à la riche histoire des Yankees. C’est la meilleure ville au monde avec les meilleurs partisans.»

«Lorsque je regarde la liste des joueurs qui ont été capitaines de cette équipe qui comprend notamment Thurman Munson, Lou Gehrig, Ron Guidry, Willie Randolph, Don Mattingly et Derek Jeter, c’est toute une liste, a-t-il ajouté avec le sourire. Ils ne sont pas seulement de bons joueurs, mais de grands ambassadeurs pour le sport et pour l’organisation. Je ne prends pas cet honneur à la légère et je veux continuer à mener par l’exemple pour remporter plusieurs championnats.»

Interrogé par le réseau YES, Derek Jeter a eu de bons mots pour Judge, lors d’une entrevue en marge de la nomination.

«J’ai eu la chance de le connaître davantage depuis cinq mois. Tout ce qu’il fait et tous ceux qui l’entourent indiquent qu’il est un leader. Tout le monde qui le côtoie sur une base quotidienne a le même discours à son sujet.»

Judge sera lié aux Yankees jusqu’à la fin de la campagne 2031 en vertu de son nouveau pacte de neuf ans. Le quotidien «USA Today» a évoqué la semaine passée une valeur totale de 360 millions $. Le frappeur droitier a établi une nouvelle marque de la Ligue américaine de baseball en claquant 62 circuits cette année, surpassant le record de 61 longues balles de Roger Maris qui datait de 1961.

Jeter a été capitaine à compter de 2003. Avant lui, Don Mattingly (1991-1995) a eu droit au même honneur. Babe Ruth et Lou Gehrig, entre autres, ont aussi vu leurs qualités de leader reconnues de cette façon.

Un lanceur de plus

Par ailleurs, les Yankees ont officialisé un pacte de six ans au lanceur Carlos Rodon, qui était joueur autonome.

Comme l’a rapporté le réseau ESPN la semaine dernière, le partant touchera 162 millions $ au total.

Ayant porté l’uniforme des Giants de San Francisco en 2022, le gaucher a conservé une fiche de 14-8 et une moyenne de points mérités de 2,88. En 178 manches, il a réussi 237 retraits sur des prises.

Invité deux fois à la classique des étoiles depuis ses débuts dans les majeures en 2015, Rodon a disputé les sept premières saisons de sa carrière avec les White Sox de Chicago. Son dossier est de 56-46 et sa moyenne, de 3,60.