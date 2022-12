Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 22 décembre qui en valent le détour.

Football : Jaguars de Jacksonville c. Jets de New York

Les Jaguars (6-8) connaissent leurs meilleurs moments de la saison et ils ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs. Dimanche, ils ont surpris les Cowboys de Dallas 40 à 34 grâce à une interception de Rayshawn Jenkins en prolongation. Le quart-arrière Trevor Lawrence a brillé de mille feux face à l’équipe texane en amassant quatre passes de touché et 318 verges. Il a d’ailleurs produit au moins deux majeurs à quatre de ses cinq derniers duels. Les Jets (7-7) ont toutefois une des meilleures unités défensives contre le jeu aérien dans le circuit Goodell, et ils n’ont carrément pas le choix de triompher pour conserver leurs minces espoirs de participer aux éliminatoires pour la première fois depuis 2010. À domicile, l’équipe de la Grosse Pomme fera tout son possible pour disputer un match à bas pointage. De plus, sa frêle confiance envers le pivot Zach Wilson l'incitera à privilégier le jeu au sol pour limiter les revirements.

Prédiction : Total de points – Moins de 34,0 – 2,25

Hockey: Capitals de Washington c. Sénateurs d’Ottawa

Alexander Ovechkin aura une belle occasion de rejoindre Gordie Howe et ses 801 buts en carrière face aux Sénateurs. Les hommes de l’entraîneur-chef D.J. Smith ont perdu leurs deux derniers matchs en accordant au passage neuf filets. De leur côté, les Capitals ont remporté sept de leurs huit plus récents duels, et ce, en obtenant plus de quatre réussites à six occasions. Plutôt efficace au début de cette séquence heureuse, «Ovi» ne s’est pas inscrit au pointage lors des trois dernières parties. Les Capitals n’ont que quatre revers en 15 occasions où le capitaine a secoué les cordages en 2022-2023. Le Russe aimerait sans doute égaler «M. Hockey» avant le temps des Fêtes.

Prédiction : Victoire des Capitals – 1,86

Basketball : Spurs de San Antonio c. Pelicans de La Nouvelle-Orléans

Par les temps qui courent, les Pelicans ne gagnent pas, mais ils inscrivent énormément de points. La formation de la Louisiane a perdu ses quatre derniers duels, mais elle a marqué plus de 114 points trois fois. Elle n'est même pas passée sous la barre des 100 points depuis le 10 novembre, et ils montrent la troisième meilleure moyenne générale de la NBA cette saison (117,3). Les Spurs (110,3) ne connaissent pas autant de succès offensifs, mais ils sont prêts à amorcer une séquence offensive après avoir réussi 124 points contre les Rockets de Houston, lundi. San Antonio dépend énormément de Keldon Johnson et Devin Vassell à l’attaque, et ils connaissent de bons moments dernièrement.

Prédiction : Total de points - Plus de 226,0 points – 1,90