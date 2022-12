NCAA: Arch Manning confirme son choix

Le neveu d’Eli et de Peyton Manning, Arch Manning, a officiellement confirmé mercredi qu’il s’alignerait avec les Longhorns de l’Université du Texas l’an prochain en apposant sa signature au bas d’une entente avec l’équipe.

Le quart-arrière de 17 ans était l’un des talents les plus convoités par les universités américaines. Le jeune Manning était classé au deuxième rang des meilleurs espoirs au pays par ESPN. Il s’était engagé à porter les couleurs de l’Université du Texas en juin dernier.

Manning poursuit la longue tradition familiale. Son père, Cooper, avait été receveur à l’Université Ole Miss, tandis que son oncle, Eli, et son grand-père, Archie, avaient également porté les couleurs de cette université au poste de quart-arrière. De son côté, Peyton Manning avait joué pour l’Université du Tennessee avant de devenir l’un des plus prolifiques passeurs de l’histoire dans la NFL.

Arch Manning était un partant qui en était à sa quatrième année à l’école secondaire Isidore Newman, à La Nouvelle-Orléans. Il a terminé son passage avec une récolte de 8599 verges par la passe, 115 passes de touché et 20 interceptions, en plus d’ajouter 1155 verges au sol et 25 majeurs. Arch a d’ailleurs fracassé les records par la passe qui appartenaient à ses oncles à cette école.

Eli Manning détenait le record de verges par la passe avec 7268 verges, tandis que Peyton avait pour sa part lancé 93 passes de touché.