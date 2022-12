Les répercussions du geste de Cale Makar

Le défenseur de l’Avalanche du Colorado Cale Makar en a surpris plus d’un en signalant aux arbitres qu’une pénalité appelée contre lui n’avait pas raison d’être.

En effet, l’attaquant des Islanders de New York Mathew Barzal avait légèrement accroché Makar, lundi dernier, lors d’un match entre la formation new-yorkaise et l’Avalanche et un des officiels de la rencontre avait décidé de lui décerner une pénalité. Toutefois, même si Makar est tombé, le défenseur a pris la peine de dire à l’arbitre qu’il ne s’agissait pas d’une punition.

La pénalité a été annulée et, par la suite, empli de remords, Makar s’est excusé à ses coéquipiers pour son comportement de « gentleman ».

Toutefois, ce genre de comportement peut être comme un couteau à double tranchant. Soit les arbitres sont fâchés d’avoir mal paru ou soit ils reconnaissent l’esprit sportif du joueur, qui pourrait, peut-être, être dans l’équation lors de prochains appels.

Cale Makar est un gentilhomme - 19 décembre 2022 -

«Quand t’as un gars comme Makar [...] qui dit "Non, non, non, ce n’est pas une punition", c’est tellement puissant, a souligné l’ancien joueur de la LNH Antoine Roussel, mercredi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi, mercredi, sur les ondes de TVA Sports. Parce que lui, les arbitres, à l’avenir, et ils ont tous vu ça, vont se dire que s’il tombe et que c’est de sa faute, qu’il va le dire. Mais si ce n’est pas de sa faute, c’est sûr que c’est une punition.

«Les arbitres n’aiment qu’on les fasse mal paraître. Et je ne pense pas que dans cette situation, que l’arbitre n’a pas mal paru. Il avait une vision un peu obstruée, il passait en arrière du but, c’était dans l’autre coin. Il pensait que c’était le bon appel et ça avait l’air de ça. Des fois, toutes les preuves sont contre toi et tu es innocent quand même.»

