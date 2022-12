Le CH face à des champions décimés

Les Canadiens de Montréal affronteront, mercredi soir, l'Avalanche du Colorado, une formation passablement différente de celle qui a remporté la coupe Stanley il y a quelques mois.

Non, l’organisation n’a pas fait le grand ménage au cours de la saison morte. Bien sûr, il y a eu quelques départs. Ceux de Darcy Kuemper et de Nazem Kadri, entre autres. Cependant, c’est plutôt les blessures qui, depuis le début de la campagne, changent d’une semaine à l’autre le visage de l’équipe.

Le nom de Gabriel Landeskog se trouve sur la liste des blessés depuis le début de la saison. Le jeune Bowen Byram n’a pas disputé de matchs depuis le 4 novembre. Quant à Nathan MacKinnon, il est sur la touche depuis le 5 décembre. Mardi, il s’est entraîné en compagnie du préparateur physique de l’Avalanche avant que le reste de l’équipe ne saute sur la patinoire. Mais on ne s’attend pas à le revoir en uniforme dans les prochains jours.

Et on ne parle ici que des principaux éléments de la formation du Colorado. L’infirmerie de l’Avalanche a tellement été occupée au cours des dernières semaines que l’équipe a déjà eu recours à 35 joueurs (33 patineurs et deux gardiens).

Une situation qui n’est pas sans rappeler celle du Canadien de l’an dernier. Après 34 matchs, le Tricolore avait déjà habillé 36 joueurs, dont trois gardiens. Cependant, les comparaisons s’arrêtent là. Contrairement à la formation montréalaise, l’Avalanche parvient à garder la tête hors de l’eau. Quatrième de la section Centrale, la troupe de Jared Bednar a récolté au moins un point dans cinq de ses six derniers matchs, savourant quatre victoires au passage.

De son côté, le Tricolore de 2022-2023 est aussi miné par les blessures. En effet, Brendan Gallagher, Sean Monahan, David Savard et Mike Matheson sont tous sur la touche.

Le CH, qui a remporté son dernier match contre les Coyotes de l'Arizona, il y a deux jours, est au septième rang du classement de la section Atlantique, avec 32 points.