Le CF Montréal a trouvé son entraîneur

Le CF Montréal a annoncé mercredi que l’Argentin Hernan Losada avait été nommé nouvel entraîneur-chef du club.

Âgé de 40 ans, il a mené le D.C. United pendant 41 matchs entre janvier 2021 et avril 2022. Il a permis à l’équipe de maintenir un dossier de 17 victoires, 19 défaites et cinq verdicts nuls.

Le natif de Buenos Aires qui s'exprime bien en français a été remercié après un peu plus d’une saison, au moment où le club de Washington occupait la cave du classement de l’Association de l’Est de la Major League Soccer. L’ancien attaquant Wayne Rooney l’a remplacé à la barre du D.C. United , après un passage de 15 mois marqué par la controverse.

«Nous étions à la recherche d'un entraîneur qui pouvait perpétuer le projet sportif qu'on bâtit depuis mon arrivée en 2020 et nous sommes persuadés qu'Hernan remplit toutes les cases à ce niveau, a mentionné via communiqué le vice-président et directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. Avec la philosophie mise de l'avant au club au cours des dernières années, sur le terrain comme à l'extérieur, nous sommes très heureux de notre choix.»

Losada succède à Wilfried Nancy, qui a quitté Montréal pour s’engager avec le Crew de Columbus, plus tôt en décembre. Le nouveau venu tentera de poursuivre dans la même veine que le Français en mettant de l’avant la jeunesse au sein de l’effectif.

«C’est avec beaucoup d’excitation, de motivation et de gratitude que j’aborde cette nouvelle opportunité, a mentionné Losada dans une déclaration écrite, lui qui rencontrera les médias montréalais jeudi. J’ai très envie de mettre toute mon énergie, mon enthousiasme et mes capacités à contribution dans ce superbe projet.»

Un entraîneur dur

Les témoignages négatifs sont nombreux pour décrire le court passage de Losada au D.C. United. Reconnu pour ses tactiques offensives agressives, celui qui n’a été en poste que pendant 15 mois aurait supervisé très étroitement ses joueurs.

Selon un article du «USA Today Sports» du mois de mai dernier, Losada aurait soumis les membres de l’équipe à de sévères régimes alimentaires et aurait instauré des pesées régulières pour contrôler leur poids.

Le gardien Chris Seitz, aujourd’hui retraité, a raconté avoir été «brisé» par l’Argentin après avoir été critiqué par rapport à ses habitudes alimentaires. Paul Arriola, l’un des grands leaders de l’équipe, aurait aussi demandé une transaction en raison des agissements de l’entraîneur.

Par voie de communiqué, Losada a annoncé ses couleurs en disant avoir l’intention de permettre au CF Montréal de conserver son identité «en proposant un style de jeu offensif et positif, tout en créant un milieu de travail énergisant afin de continuer de grandir ensemble pour accomplir nos objectifs».

Dans la filière belge

Les ramifications de Renard avec la Belgique ont encore joué un rôle dans cette embauche. Avant de se joindre au D.C. United, Losada a piloté le club de Beerschot de 2019 à 2021, là où il a disputé ses dernières parties comme joueur, un an auparavant.

Il a grimpé les échelons rapidement, tout en cumulant plusieurs tâches. Pendant un peu plus d’un an, il a été entraîneur des attaquants, assistant technique et instructeur pour la formation U21. C’est en octobre 2019 que les rênes lui ont été confiées.

À sa première saison comme entraîneur-chef, il a aidé le jeune club à passer en première division en remportant le championnat de la D2. Il a ainsi été finaliste au titre d’entraîneur de l’année du circuit.

L’ancien milieu de terrain a totalisé près de 200 apparitions dans le meilleur championnat belge, de 2006 à 2018. Contributeur offensif fréquent, il a inscrit 41 buts et réussi 35 passes décisives au cours de son passage en Jupiler Pro League.

En 2022, le Bleu-Blanc-Noir a connu la meilleure saison régulière de son histoire en terminant deuxième de l’Est grâce à une récolte de 65 points. Il s’est ensuite incliné en demi-finale d'association, face au New York City FC.